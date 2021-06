W czasie wolnym od służby policjant udaremnił jazdę pijanemu Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu wolnym od służby policjant z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zatrzymał nietrzeźwego mężczyznę, który kierował motorowerem. Czujność funkcjonariusza wzbudził niepewny sposób wsiadania mężczyzny na motorower. Okazało się, że miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gozdowo. Będący w dniu wolnym od służby policjant, który jechał przez miejscowość zauważył mężczyznę, chwiejnie wsiadającego na motorower marki Honda. Następnie szybko ruszył i odjechał. Jednak to nie uśpiło czujności funkcjonariusza. Tym bardziej, że tor jazdy kierującego skuterem wzbudził podejrzenie, że może on być pod wpływem alkoholu.

Policjant w bezpieczny sposób zajechał drogę motorowerzyście, a gdy ten się zatrzymał, podszedł do niego. Wtedy poczuł od kierującego silną woń alkoholu.

Na miejsce interwencji przyjechał patrol ruchu drogowego. Nietrzeźwym kierującym okazał się 56-letni mężczyzna, u którego badanie dało wynik 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Apelujemy o rozsądek na drodze! Piłeś? Nie jedź!

(KWP w Radomiu / mw)