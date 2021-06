Strzelali do interweniujących policjantów Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejszej nocy, tuż po godzinie 1.00 zabrzańscy policjanci przeprowadzali interwencję, podczas której zostali ostrzelani. By odeprzeć atak, zmuszeni byli użyć broni służbowej. Mundurowi zatrzymali osiem osób, nikt nie został ranny.

Krótko po godzinie 1:00, 17.06.br., dyżurny zabrzańskiej Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące bójki pomiędzy kilkoma osobami, do której miało dojść w Zabrzu przy ulicy Ireny Kosmowskiej. Z relacji zgłaszającego wynikało, że słyszał strzały, a osoby miały mieć przy sobie pałki. Zaraz po tym, jak mundurowi dotarli na miejsce, w ich stronę oddano strzały z broni. Mimo że wydawali głośne okrzyki „Policja”, znajdujący się w budynku handlowym napastnicy nadal strzelali do stróżów prawa. Policjanci chcąc odeprzeć atak, zmuszeni byli użyć broni służbowej. Chwilę po tym do dyżurnego Policji zadzwoniła jedna z osób, które były w środku budynku, mówiąc, że wszyscy postanowili oddać się w ręce mundurowych. Nikt nie został ranny. Policjanci zatrzymali łącznie osiem osób - sześciu mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy byli pijani. Odnaleziono również broń, z której najprawdopodobniej strzelano do mundurowych oraz maczety i pałki teleskopowe. Czynności w sprawie trwają.

(KWP w Katowicach / mw)