Policjanci zabezpieczyli ponad 2 tony suszu tytoniowego Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu ponad dwóch ton suszu tytoniowego oraz 100 litrów wyrobów spirytusowych bez polskich znaków akcyzy czym doprowadzili do uszczuplenia wpływów Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż milion złotych.



15 czerwca 2021 roku policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi prowadzili akcję związaną z namierzeniem osób zajmujących się kontrabandą. Z uzyskanych informacji wynikało, że wytypowanym mercedesem vito mogą być przewożone wyroby akcyzowe nielegalnego pochodzenia. Pojazd został namierzony na łódzkim osiedlu Chojnyw dzielnicy Górna.. W trakcie kontroli okazało się, że w części ładunkowej przewożony był susz tytoniowy. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 43 i 48 lat. Po dodatkowym przeszukaniu garażu na posesji zamieszkałej przez jednego z nich oraz innego pojazdu stojącego na pobliskim parkingu funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne kartony z suszem oraz 100 litrów alkoholu niewiadomego pochodzenia. Łącznie zabezpieczono 2080 kg suszu tytoniowego. Szacowane uszczuplenie wpływu do Skarbu Państwa oszacowano na 1.056.400 złotych. na poczet grożących kar policjanci zabezpieczyli kilkanaście tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty. Za przestępstwo akcyzowe grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.Decyzją prokuratora zostali oddani pod dozór policyjny.