Policjantka w trakcie urlopu udzielała pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym 12-letniemu rowerzyście Data publikacji 17.06.2021 Szczecińska policjantka z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin - Pogodno przebywała na urlopie kiedy zauważyła, że na jednej z ulic miasta, doszło do zdarzenia drogowego. W jego wyniku poszkodowany został małoletni rowerzysta. Policjantka udzieliła chłopcu pomocy przedmedycznej i do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowała jego stan.

Starszy posterunkowy Aleksandra Socha, pełniąca na co dzień służbę w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Szczecin - Pogodno, była w trakcie urlopu, kiedy zauważyła, że na trasie którą się przemieszczała, doszło do zdarzenia drogowego. Funkcjonariuszka natychmiast zareagowała. Mimo tego, że nie była pierwszą osobą na miejscu zdarzenia, to właśnie ona rozpoczęła udzielanie pomocy przedmedycznej przytomnemu poszkodowanemu. Był nim 12-letni rowerzysta. Policjantka monitorując jego stan pozostała z nim do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Zabezpieczyła również miejsce zdarzenia drogowego oraz ustaliła bezpośrednich świadków, pobierając ich dane kontaktowe oraz poprosiła aby zostali do czasu przyjazdu patrolu Policji.

Do potrącenia rowerzysty doszło, kiedy przejeżdżał przez przejście dla pieszych. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Tym razem na szczęście skończyło się na kilku siniakach i zadrapaniach oraz uszkodzeniu roweru.

(KWP w Szczecinie/ mw)