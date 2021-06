Sportowe sukcesy policyjnych fighterów z wrocławskiego Rakowca Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla sierżanta sztabowego Bartosza Kargola były to pierwsze, a dla sierżanta Jarosława Kreja to już kolejne medale w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu (BJJ). Dwaj mundurowi z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w BJJ zdobyli miejsca na podium, pokonując żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb. Choć policjanci z Wrocławia trenują dopiero od kilku lat, to mogą się pochwalić także innymi sukcesami na sportowych arenach. Jak sami przyznają, wiedza i umiejętności z treningów potrafią przydać się także podczas służby patrolowej.

Brazylijskie jui-jitsu to niełatwy sport, który powstał na bazie innych sztuk walki, takich jak jiu-jitsu, judo i zapasy. W przeciwieństwie do wielu innych tego typu sportów charakteryzuje się tym, że nie stosuje się w nim ciosów, a głównie dźwignie używane podczas tzw. grapplingu. W tych niełatwych technikach specjalistami są funkcjonariusze z jednostki przy Traugutta, którzy w ubiegły weekend w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych zajęli wysokie miejsca kilkukrotnie, stając tym samym na podium. Zdobyli jeden srebrny oraz dwa brązowe medale, pokonując wielu przeciwników z całej Polski.



Obaj funkcjonariusze na co dzień służą w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym i przeprowadzają czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom m.in. Przedmieścia Oławskiego, Brochowa czy Hub. Jednak kiedy tylko kończą swoją zmianę, pakują do toreb sportowy ekwipunek i kilka razy w tygodniu ruszają na salę treningową, aby stale podnosić swoje umiejętności przydatne nie tylko podczas zawodów, ale również w służbie.



Wszystko dlatego, że praca w policji wymaga dobrego przygotowania fizycznego. Zdarza się bowiem, że funkcjonariusze zmuszeni są do użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej, np. wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, czy osób agresywnych. A właśnie trenowana przez mundurowych sztuka walki, specjalizuje się w technikach, które przydają się w policyjnej pracy. Nie zadaje się bowiem ciosów, a praktycznie „obezwładnia” swojego przeciwnika.



Brazylijskie jiu-jitsu stało się pasją dla patrolowego duetu z Rakowca. Sierżant Jarosław Krej ćwiczy już od 3 lat i w tym czasie zdążył zdobyć m.in. 3 miejsce podczas Pucharu Polski Polski BJJ , 2 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski i 2 oraz 3 miejsce w odbywających się w ubiegły weekend Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych. Dla jego współpatrolowca sierżanta sztabowego Bartosza Kargola była to pierwsza możliwość pozaklubowego starcia na macie i od razu zakończyła się 3. miejscem w swojej kategorii wagowej oraz wiekowej.



Policjanci oczywiście nie osiadają na laurach i już teraz przygotowują się do kolejnych konkurencji, szlifując swój warsztat w jednym z wrocławskich klubów sportowych. Gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów!