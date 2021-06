Policjant w czasie wolnym od służby i dwaj mężczyźni zatrzymali złodzieja Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Odzyskany rower, który chwilę wcześniej został skradziony, i zatrzymany sprawca tej kradzieży, to efekt działań podjętych przez świdnickiego policjanta, który w dniu wolnym od służby przyjechał z rodziną do wrocławskiego aquaparku. Gdy funkcjonariusz stał się świadkiem kradzieży jednośladu, zareagował natychmiast. Dzięki jego sprawnemu działaniu oraz współpracy z dwoma młodymi mieszkańcami Wrocławia, po krótkim pościgu sprawca kradzieży został ujęty. Amatora cudzej własności przejął następnie patrol z komisariatu na wrocławskich Krzykach. 27-latek okazał się być osobą poszukiwaną. Teraz grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który chwilę wcześniej na oczach przechodniów odciął obcęgami zabezpieczenie roweru, a następnie nim odjechał. Świadkowie zdarzenia zareagowali natychmiast i wołali o pomoc, gdy zobaczyli, jak oddala się on skradzionym jednośladem.



Jedną z osób, która zauważyła to zajście przy wrocławskim aquaparku, był policjant spędzający tam z rodziną swój wolny czas. Mundurowy, który na co dzień pełni służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, bez chwili wahania podjął pościg za 27-latkiem. Pomogli mu w tym dwaj młodzi mężczyźni, którzy widząc, jak biegnie on za rowerzystą, udostępnili mu miejsce w swoim samochodzie, aby wspólnie dogonić złodzieja.



Na ulicy Łódzkiej wyprzedzili oni autem uciekającego rowerem mężczyznę. Policjant wraz z jednym z nich szybko wysiedli z samochodu, a następnie skutecznie uniemożliwili 27-latkowi dalszą ucieczkę. Na miejscu zdarzenia interweniowali też funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław – Krzyki, którzy zostali powiadomieni o tej sytuacji. Przejęli oni ujętego mężczyznę i wykonali dalsze czynności z jego udziałem.



Jak się okazało, 27-letni wrocławianin był także poszukiwany w celu odbycia sześciomiesięcznej kary pozbawienia wolności. Został on zatrzymany i teraz o jego dalszych losach zdecyduje sąd. W konsekwencji swoich działań może on spędzić za więziennymi kratami zdecydowanie dłużej niż pół roku, ponieważ za przestępstwo kradzieży, którego się dopuścił, zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.



Ten i inne tego typu przypadki potwierdzają tylko fakt, że policjantem jest się 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Niewątpliwie na pochwałę zasługuje również godna naśladowania obywatelska postawa dwóch młodych mieszkańców Wrocławia, którzy nie pozostali obojętni, widząc zagrożenie i wspomogli policjanta w działaniu.

(KWP we Wrocławiu / kp)