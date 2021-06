Hakerski duet odpowie za 150 oszustw Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości internetowej, prowadząc czynności pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o szereg wyłudzeń metodą „na BLIK-a”. Sprawcy, wykorzystując programy szyfrujące włamywali się na konta użytkowników jednego z portali społecznościowych, a następnie wyłudzali od ich znajomych pieniądze. Hakerzy usłyszeli już zarzuty na szkodę ponad 150 osób. Odpowiedzą za wyłudzenie oraz próbę wyłudzenia łącznie 60 tys. zł. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Kilka miesięcy temu Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zleciła funkcjonariuszom Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykonanie szeregu czynności do sprawy oszustw, dokonywanych metodą „na BLIK-a”. Policjanci ustalili metody działania sprawców, osoby poszkodowane, a także hakerów, stojących za tymi oszustwami. Według informacji śledczych proceder trwał od lutego do października 2020 r. i polegał na bezprawnym dostępie do internetowych kont popularnego serwisu społecznościowego w celu osiągnięcia korzyści materialnych. Dostęp do tych kont umożliwił nielegalny zakup danych użytkowników sieci. Najpierw sprawcy włamywali się na profil internetowy potencjalnej ofiary, a następnie wprowadzali w nim zmiany, uniemożliwiające zalogowanie się przez właściciela. Dalszy schemat działania sprawców był podobny. Za pomocą komunikatora, podszywając się pod właścicieli przejętych kont, wysyłali prośby do znajomych o pożyczkę różnych kwot. Pieniądze miały zostać przekazane za pośrednictwem sytemu płatności mobilnych BLIK. W ten sposób zaatakowali ponad 30 profili, wyłudzając lub próbując wyłudzić od 150 osób łącznie 60 tys. zł.

W toku prowadzonego postępowania policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu dąbrowskiego: 22-latka i 19-latka, podejrzanych o dokonanie tych przestępstw. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, do popełnienia których się przyznali. Obaj zostali objęci dozorem Policji, a także zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / mw)