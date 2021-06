Było blisko tragedii. Policjanci wyważyli drzwi i ewakuowali mieszkańców z zadymionego budynku Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie i skuteczne działania sierż. sztab. Piotra Radzanowskiego i st. sierż. Pawła Szafrana z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim pozwoliły uniknąć pożaru mieszkania. Pijany właściciel mieszkania, z którego wydobywał się dym, zostawił garnek na włączonej kuchence gazowej, poszedł do piwnicy, w której zasnął. Najprawdopodobniej 70-latek, gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa pożaru.

Wczoraj (17.06.2021) około godziny 18:30 mieszkańcy jednego z budynków przy ulicy Wyszyńskiego w Nowym Dworze Gdańskim zaalarmowali policjantów o zadymieniu klatki schodowej. Po otrzymanym zgłoszeniu oficer dyżurny natychmiast na miejsce skierował nowodworskich policjantów. Funkcjonariusze po wejściu do budynku zlokalizowali mieszkanie, z którego wydobywał się dym. Bez wahania odłączyli zawory gazowe prowadzące do mieszkań na piętrze, ewakuowali mieszkańców i wyważyli drzwi do mieszkania. Po wejściu do niego policjanci przeszukali zadymione pomieszczenia, w których miał przebywać 70- letni mężczyzna. Okazało się, że mężczyzny w mieszkaniu nie ma, a na włączonej kuchence gazowej palił się garnek. Funkcjonariusze ugasili ogień i ustalili, że właściciel mieszkania najprawdopodobniej jest w piwnicy. Policjanci weszli do piwnicy i zauważyli śpiącego, pijanego, 70-letniego właściciela mieszkania. Mężczyzna nie był w stanie stać o własnych siłach, policjanci doprowadzili go do jednostki Policji. Mężczyzna, miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

70-latek po wytrzeźwieniu najprawdopodobniej odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru.

(KWP w Gdańsku / kp)