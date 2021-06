Komendant podziękował za uratowanie życia i zaapelował o bezpieczeństwo nad wodą Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Powiatowy Policji w Lęborku nadkom. Mariusz Mejer podziękował młodym mężczyznom, którzy uratowali topiących się w jeziorze lubowidzkim mężczyzn. Do gratulacji przyłączyli się również starosta lęborski Alicja Zajączkowska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku podinsp. Joanna Kowalik-Kosińska, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. Piotr Krzemiński, członkowie Zarządu Powiatu Lęborskiego: Wicestarosta Edmund Głombiewski, Jacek Perłak, Ryszard Wenta oraz dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Artur Obolewski.

W środę, 16 czerwca br., komendant lęborskiej Policji uhonorował dwóch mężczyzn, którzy 6 czerwca 2021 r. nad jeziorem w Lubowidzu zauważyli, że kilkanaście metrów od brzegu topi się trzech młodych mężczyzn. Bez chwili wahania ruszyli im z pomocą. Jednemu z nich pomogli wyjść z wody. Następnie wyciągnęli z wody dwóch mężczyzn, a na brzegu przystąpili do udzielenia im pierwszej pomocy do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

„Panów zachowanie oraz błyskawiczne i sprawne działanie są godne podziwu i zasługują na najwyższe wyrazy uznania” - powiedział do naszych bohaterów komendant i wręczył im dyplom. Dwaj bracia odpowiedzieli, że nie czują, aby zrobili coś nadzwyczajnego i jeśli byłaby taka potrzeba, postąpiliby tak samo.

Starosta Lęborski – Pani Alicja Zajączkowska – doceniając profesjonalizm i zaangażowanie mieszkańców Lęborka, złożyła mężczyznom podziękowania i wręczyła upominki.

Policjanci z Lęborka przypominają i apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.

Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, bądź przecenianie swoich umiejętności nie zawsze ma szczęśliwy finał jak w tym przypadku. Ceną za lekkomyślność może być zdrowie, a nawet życie nasze bądź osób z nami przebywających.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

Brak umiejętności pływania;

Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;

Pływanie w miejscach zabronionych;

Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Zasady bezpiecznej kąpieli!

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam, gdzie jest ratownik wodny. Informują o tym znaki i tablice. Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni.

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu termicznego.

6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".

8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy.

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.

11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom właściwe służby oraz inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm.

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź.

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy coś zjeść. Dzieci powinny zjeść obowiązkowo lekki posiłek.

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

18. Gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni szybko wyjdź z wody.

Pamiętaj o numerach alarmowych!

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe :

Dla telefonów komórkowych: 601 100 100

Dla telefonów stacjonarnych: 0 601 100 100

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel to zdrowie i życie nasze oraz najbliższych i zależy często od nas samych!

(KWP w Gdańsku / mw)