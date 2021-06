#Nie Bajka o Porwaniu Data publikacji 17.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Za kilka dni rozpoczynają się wakacje i nasze dzieci częściej będą spędzać swój wolny czas na placach zabaw, boiskach czy nad wodą. To dobry moment, by przygotować dziecko na kontakt z osobą nieznajomą. Przygotowaliśmy dla Państwa spot filmowy ukazujący jak dziecko powinno się zachować w sytuacji, gdy dojdzie już do ataku. Pamiętajmy, że to nieprawda, że potwory żyją tylko w bajkach...

Co roku Policja w naszym kraju poszukuje od 7 do 8 tysięcy małoletnich. Największą grupę osób zaginionych wśród małoletnich stanowi młodzież w wieku 14 do 17 lat, która najczęściej ucieka z rodzinnych domów właśnie w okresie wakacyjnym. Zdarzają się również porwania dla okupu, porwania rodzicielskie, a czasem dzieci stają się nawet ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. Nasza kampania pn.: „#Niebajka o porwaniu” została stworzona po to, by przekonać rodziców, że nie należy dłużej zwlekać z rozmową o możliwości wystąpienia zagrożeń i trudnych sytuacji oraz, że nadal jeszcze nie jest za późno, by nauczyć dziecko, jak się bronić przed złymi ludźmi.

Przedstawiamy Państwu spot filmowy, który pokazuje jak dziecko powinno zachowywać się, aby do porwania nie doszło i jak najlepiej zareagować, gdy już dojdzie do ataku na dziecko.

Prezentowany spot opowiada historię porwanej dziewczynki, która wyswobodziła się z rąk oprawcy. Jednak jako dorosła kobieta, nadal wraca myślami do tamtych wydarzeń i rozważa, jak wtedy mogłaby się zachować. Jej rozmyślania to instrukcja, ja powinno się zachować dziecko, by się obronić.

Prosimy, zobacz ten film razem z dzieckiem i poćwicz pokazane zachowania w domu.

To wszystko, aby Twoje dziecko było bezpieczne.

Więcej porad przedstawimy w kolejnych materiałach video.

PS: Pamiętajmy, że to nieprawda, że potwory żyją tylko w bajkach...

(KWP w Katowicach / mw)

Film #Nie Bajka o Porwaniu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik #Nie Bajka o Porwaniu (format mp4 - rozmiar 36.89 MB)