W ramach Światowego Dnia Krwiodawcy dzierżoniowski dyżurny trzymał państwowe odznaczenie

14 czerwca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Jest to również okazja do uhonorowania działalności osób związanych z tak szlachetną ideą, jaką jest dzielenie się tym, co najcenniejsze, czyli własną krwią. Tym razem dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał państwowe odznaczenie „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.