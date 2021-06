Kolejne niebezpieczne wyprzedzanie ciężarówki na "ósemce" Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamera nieoznakowanego radiowozu podlaskiej grupy Speed nagrała niebezpieczne wyprzedzanie kierowcy ciężarówki. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w rejonie miejscowości Dryga. 38-letni obywatel Rumunii wyprzedzał ciężarówkę na zakazie i skrzyżowaniu. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

W miniony czwartek, w rejonie miejscowości Dryga, w powiecie sokólskim policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli volvo. Kamera ich nieoznakowanego radiowozu zarejestrowała niebezpieczne manewry kierowcy ciężarówki. Na nagraniu widać jak wyprzedza on samochód ciężarowy na skrzyżowaniu i lekceważy przy tym zakaz wyprzedzania dla tej kategorii pojazdów. Jego niebezpieczna jazda mogła zakończyć się tragicznie, bo z naprzeciwka jechał już inny samochód ciężarowy. Chwilę później kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. Okazało się, że za kierownicą volvo siedział 38-latek, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Kierowco! Pamiętaj, że na drodze nie jesteś sam. Ponownie apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.86 MB)