Dawcy szpiku z WSPol Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 79 osób – policjantów, słuchaczy i studentów z WSPol - zdecydowało się zarejestrować jako potencjalni dawcy szpiku. Każde zgłoszenie jest ważne, bo to dodatkowa szansa dla osób, które walczą z nowotworami krwi. Dzisiejsza akcja, to pierwsza w Polsce od czasu pandemii rejestracja z obecnością koordynatorów.

17 czerwca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z inicjatywy nadkom. Andrzeja Gidzińskiego, który od lat angażuję się w organizację licznych przedsięwzięć związanych z krwiodawstwem, na terenie Uczelni przy wsparciu kierownictwa WSPol zorganizowano punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

Już od samego rana przedstawicielki fundacji DKMS podczas porannego apelu zachęcały studentów i słuchaczy do rejestracji w ogólnopolskiej bazie potencjalnych dawców szpiku. Jak powiedziała Pani Katarzyna Baran – Koordynator ds. Rekrutacji Dawców DKMS - jest to pierwsza w Polsce zorganizowana wyjazdowa rejestracja potencjalnych dawców szpiku z udziałem koordynatorów od czasu pojawienia się pandemii.

Poszukiwanie zgodnego dawcy komórek macierzystych to czasem jak szukanie igły w stogu siana. Co godzinę ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Dla wielu z tych osób jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku od zgodnego dawcy. Jako potencjalny dawca szpiku może zarejestrować się każda ogólnie zdrowa osoba między 18 a 55 rokiem życia, mieszkająca na stałe na terenie Polski.

Na tę chwilę w ogólnopolskiej bazie zarejestrowanych jest 1mln 777 tysięcy potencjalnych dawców, z czego 9117 to dawcy rzeczywiści, czyli osoby, od których pobrano szpik do przeszczepu. W Polsce jest 9 klinik, w których prowadzi się zabiegi poboru szpiku. Jesteśmy 5. krajem na świecie pod względem zarejestrowanych potencjalnych dawców. Na Warmii i Mazurach zarejestrowanych jest w tej chwili 57219 potencjalnych dawców, z czego tylko 373 to dawcy rzeczywiści.

Jeśli chodzi o Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie to dzisiejsza akcja jest 5. organizowaną na terenie Uczelni. Pierwsza miała miejsce w 2014 roku, gdzie zarejestrowało się 116 osób, druga odbyła się w 2016 roku – wówczas zarejestrowało się 45 osób, w 2018 roku odbyły się dwie rejestracje i łącznie brało w nich udział 60 osób. Warto dodać, że w czasie biegu charytatywnego w 2019 roku organizowanym przez WSPol wystawiony był punkt DKMS, w którym także dokonywano rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

Wiedzieć należy, że samo zgłoszenie jest proste, trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy wypełnić formularz i pobrać wymazy z wewnętrznej strony policzka. Zarejestrowanie jak największej liczby osób w bazie potencjalnych dawców zwiększa szanse na odnalezienie tzw. genetycznego bliźniaka dla osoby chorej na nowotwór krwi.

(WSPol w Szczytnie / mw)