Ukradli przyczepę z towarem o wartości blisko pół miliona złotych Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaledwie kilka godzin potrzebowali bełchatowscy policjanci, aby ustalić i zatrzymać sprawców kradzieży naczepy z kontenerem. Odzyskali też całość skradzionego mienia o łącznej wartości blisko 500 tys. zł. Podejrzani w wieku 34, 35 i 48 lat odpowiedzą za kradzież i kradzież z włamaniem. Sąd aresztował ich na 3 miesiące.

14 maja 2021 roku po godzinie 14.00 do bełchatowskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży naczepy z kontenerem o łącznej wartości blisko 500 tys. zł. Zgłaszający postawił naczepę na parkingu przy stacji paliw w miejscowości Kluki nocą 11 maja 2021 roku. W kontenerze znajdowały się maty pompujące oraz zestawy do badmintona. W sprawę zaangażowali się bełchatowscy kryminalni, którzy sprawdzali każdy pojawiający się trop. Przeglądając zapis monitoringów ustalili, że naczepa z kontenerem została skradziona nad ranem 13 czerwca br. Zabrali ją mężczyźni, którzy przyjechali białą ciężarówką. Zaledwie w ciągu kilku godzin bełchatowscy kryminalni wytypowali sprawców, a ustalenia w sprawie doprowadziły ich na posesję w powiecie grójeckim. Przeszukując teren posiadłości, w stodole znaleźli i zabezpieczyli kartonowe pudła ze skradzionym towarem. Kiedy policjanci prowadzili przeszukanie, na teren posesji wjechała kia ceed. Kierowca osobówki widząc na podwórzu nieoczekiwanych gości natychmiast wycofał. Jednak próba ucieczki szybko została udaremniona. Autem kierował 35-letni mieszkaniec tej posesji, a pasażerem był 48-letni mężczyzna. Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do bełchatowskiej komendy. W pokoju zajmowanym przez 35-latka, w wersalce, policjanci znaleźli dubeltówkę oraz 13 sztuk amunicji. Stróże prawa odzyskali też skradzioną naczepę. Stała porzucona kilkanaście kilometrów dalej.

Rankiem 16 czerwca policjanci zatrzymali 34-latka - kolejną osobę związaną z tą sprawą. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili zarzuty trójce podejrzanym. Kradzież z włamaniem to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież grozi do 5 lat więzienia. Dodatkowo 35-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia, co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące.

(KWP w Łodzi / mw)