Areszt dla mieszkańca Żyrardowa za nielegalne posiadanie broni oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 25-latka, który mógł mieć związek ze zdarzeniem w Żyrardowie, w trakcie którego padł strzał z broni palnej. Mężczyzna usłyszał nie tylko zarzut nielegalnego posiadania broni, ale także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu został aresztowany.

Na początku czerwca w Żyrardowie, w miejscu, gdzie kilka dni wcześniej zabity został młody mężczyzna, padł kolejny strzał. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie pracowali nad wyjaśnieniem tego zdarzenia. Szybko wytypowali osoby, które mogły mieć z nim związek. Dzięki współpracy z policjantami z KMP we Włocławku zatrzymany został 25-letni mieszkaniec Żyrardowa. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu nielegalnego posiadania broni oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Żyrardowie podejrzany został aresztowany na 3 miesiące. Policjanci nadal pracują nad zatrzymaniem osób, które brały udział w tym zdarzeniu. Sprawa ma charakter rozwojowy.