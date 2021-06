Zatrzymani do sprawy zabójstwa na tle rabunkowym Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi zatrzymali 2 osoby mające związek z zabójstwem przedsiębiorcy z powiatu łęczyckiego. Do zdarzenia doszło 4 czerwca 2021 w niewielkiej miejscowości w gminie Piątek. Sprawcy po pobiciu i skrępowaniu mieszkającego tam małżeństwa skradli precjoza. Niestety 52-letni pokrzywdzony w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Za zabójstwo grozi najwyższy wymiar kary - dożywocie.

Policjanci od początku pracowali przy tej sprawie na najwyższych obrotach. W pomoc łęczyckim stróżom prawa zaangażowali się najlepsi i najbardziej doświadczeni funkcjonariusze z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego komendy wojewódzkiej w Łodzi. Sprawdzany był szczegółowo każdy wątek. Do zdarzenia doszło 4 czerwca 2021 roku około godziny 22.30 we wsi w gminie Piątek w powiecie łęczyckim. Wówczas na posesję a później do domu zamieszkałego przez małżeństwo wtargnęło kilku zamaskowanych napastników. W garażu uderzając w głowę zaatakowali 52-letniego mężczyznę a następnie w części mieszkalnej pobili i skrępowali jego 49-letnią żonę. Po splądrowaniu domu uciekli. Niestety pokrzywdzony w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Już od pierwszych godzin w działania zaangażowano wielu policjantów. Funkcjonariusze po udzieleniu pomocy medycznej , zabezpieczyli ślady, ustalali świadków i ewentualne zapisy monitoringu , użyli psa tropiącego. Wszystko pod nadzorem prokuratora. Śledztwo z miejscowej komendy przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, która na bieżąco współpracuje z Prokuraturą Rejonową w Łęczycy. W efekcie wielu żmudnych sprawdzeń i innych działań, o których z uwagi na ich charakter, nie chcąc zdradzać policyjnej kuchni nie możemy mówić, nastąpił przełom. Funkcjonariusze z Sekcji do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy. Zebrane przez kryminalnych informacje dały mocne podstawy do podejrzenia, że za zabójstwem stoi 40-latek. Kryminalni dotarli do mieszkania w łódzkiej dzielnicy Bałuty, gdzie został on zatrzymany 16 czerwca 2021 roku. Niemalże w tym samym czasie w lokalu przy ul. Zachodniej w ręce funkcjonariuszy wpadła 38-latka mająca związek z tym zdarzeniem. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego zabezpieczyli szereg śladów, które stanowić będą materiał dowodowy w sprawie. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Mężczyzna odpowie za zabójstwo, za co może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kobieta odpowie za pomocnictwo w rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co może trafić za kraty nawet na 15 lat.

Opis filmu: policjant stoi przy siedzącym na krześle zatrzymanym Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.