Policjanci pomogli 73-letniemu mężczyźnie

73-letni mężczyzna upadł na balkonie swojego mieszkania i nie był w stanie podnieść się o własnych siłach. Zaalarmowani policjanci z komisariatu w Korczynie dostali się na piętro kamienicy i udzielili pomocy poszkodowanemu.

Do zdarzenia doszło w środę, 16.06.2021 r., po godz. 11:00, na ul. Rynek w Korczynie. Do budynku miejscowego posterunku zgłosiła się kobieta, która chwilę wcześniej, przechodząc chodnikiem, usłyszała dobiegające z balkonu kamienicy wołanie o pomoc.

Policjanci natychmiast zareagowali, jednak po dotarciu w rejon wskazanego budynku okazało się, że wzywająca pomocy osoba znajduje się na piętrze kamienicy. Drzwi mieszkania były zamknięte, a sytuacja wymagała natychmiastowego działania. Policjanci zatrzymali przejeżdżający samochód, którego właściciel przewoził drabinę. Przy jej wykorzystaniu funkcjonariusze weszli na balkon budynku, gdzie jak się okazało, leżał starszy mężczyzna, który najprawdopodobniej doznał chwilowej utraty przytomności. Policjanci natychmiast udzielili mu pomocy. Po odzyskaniu przytomności 73-latek nie był w stanie o własnych siłach wstać i wrócić do mieszkania. Z uwagi na to, że rozgrzewająca się powierzchnia balkonu stwarzała dodatkowe niebezpieczeństwo przegrzania organizmu, funkcjonariusze przenieśli bezwładnego seniora do mieszkania i powiadomili pogotowie ratunkowe. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego przetransportował 73-latka na szczegółowe badania do szpitala.

