72-latek zasłabł i leżał na jezdni - z ratunkiem przyszła policjantka i mieszkańcy Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z krośnieńskiej komendy w drodze do pracy wspólnie z innymi osobami pomogła 72-letniemu mężczyźnie, który leżał na jezdni i nie był w stanie się podnieść. Dzięki tej zdecydowanej i szybkiej reakcji starszy pan na czas otrzymał fachową pomoc.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15.06.br., niedaleko krośnieńskiej komendy. Tego dnia starszy sierżant Magdalena Józak rozpoczynała pracę o godzinie 13:00. Gdy chwilę wcześniej zaparkowała samochód zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę, któremu niezwłocznie ruszyła z pomocą. Jak się okazało, starszy mężczyzna po tym jak zaczął słabnąć, nieświadomie przemieścił się z chodnika na jezdnię i upadając uderzył głową o ziemię. Sam nie był w stanie wstać. Policjantka podniosła mężczyznę z drogi, a następnie wspólnie z przechodniem, którego poprosiła o pomoc, podtrzymali 72-latka i przeprowadzili go na chodnik. Z pomocą przyszedł także inny mężczyzna, który w tym czasie jechał drogą na której leżał starszy pan. Dzięki zaangażowaniu całej trójki, mężczyzna szybko otrzymał pomoc. Podano mu wodę, powiadomiono służby ratownicze, a także dotarli do jego żony, którą poinformowali o zaistniałej sytuacji. Jak się okazało, 72-latek jest bardzo schorowany i wymaga stałej opieki lekarskiej. Tego dnia był na wizycie lekarskiej w przychodni położonej w dolnej części Krosna Odrzańskiego. Pokonanie pieszo ponad trzech kilometrów w jedną stronę, było dla niego bardzo wyczerpujące i nie był już w stanie dojść do domu. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia, która udzieliła mężczyźnie niezbędnej pomocy, a następnie odwiozła do miejsca zamieszkania. Informacja o sytuacji 72-latka przekazana została dzielnicowemu z tego rejonu, a także odpowiednim służbom pomocowym, którzy obejmą mężczyznę nadzorem, a także porozmawiają o możliwościach i zakresie udzielenia mu pomocy.

Dziękujemy mieszańcom za bezinteresowność, chęć niesienia pomocy i szacunek wobec drugiego człowieka. Jesteśmy przekonani, że takie zachowanie i postawa w czasach ciągłego pośpiechu i zobojętnienia na ludzką krzywdę będzie wzorem i motywatorem dla innych osób.

(KWP w Gorzowie / mw)