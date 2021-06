Bezpieczny wypoczynek nad wodą Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami zapowiada się wyjątkowo ciepły weekend. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda to idealne warunki, by czas wolny spędzić nad wodą. Wciąż jednak zdarzają się nieodpowiedzialni plażowicze. Alkohol, brawura i lekkomyślność to główne błędy, których konsekwencje często są tragiczne. Dlatego już teraz przypominamy, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

Policjanci z Opolszczyzny sezon wodny rozpoczęli już w maju. Ich głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad popularnymi akwenami w naszym województwie. Policyjni "wodniacy" patrolują teren zarówno z łodzi jak i z lądu. Często udzielają pomocy osobom, które straciły siły i nie potrafią dopłynąć do brzegu - czy to wpław, czy na sprzęcie wodnym. Funkcjonariusze wyposażeni w pojazdy terenowe, łodzie motorowe i quady czuwają nad bezpieczeństwem plażowiczów i miłośników sportów motorowodnych. W szczycie sezonu mają ręce pełne roboty.

Policjanci pełniący taką służbę przypominają, na co zwrócić uwagę wypoczywając nad wodą:

korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych;

unikajmy skoków do wody;

po długim leżeniu na słońcu nie zanurzajmy się gwałtownie w wodzie – róbmy to stopniowo, aby uniknąć wstrząsu termicznego;

pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości, skłania do brawury, osłabia organizm, dodaje odwagi, która zazwyczaj kończy się tragedią;

jeśli pod naszą opieką znajdują się dzieci, ani na chwilę nie spuszczajmy ich z oka. Małe dzieci nigdy nie powinny kąpać się same;

gdy idziemy do wody nie prośmy o popilnowanie rzeczy przygodnie poznanych osób – takie sytuacje często kończą się ich utratą.

Jeśli korzystamy ze sprzętu wodnego, to upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie potrafią pływać, są we właściwy sposób zabezpieczone i mają na sobie kapoki. Pamiętajmy przy tym, aby w żadnym wypadku nie wypływać na wodę po wypiciu alkoholu.

Musimy pamiętać, że czas wolny spędzany nad wodą nie jest czasem wolnym dla naszego rozsądku. Mierzmy siły na zamiary - czasami nie warto szukać ochłody daleko od brzegu.

Najgorszym doradcą jest alkohol. Osłabia on naszą koncentrację, siłę i umiejętności, dodaje natomiast niepotrzebnej brawury. Woda jest żywiołem i nie wybacza błędów.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

Brak umiejętności pływania;

Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;

Pływanie w miejscach zabronionych;

Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Zasady bezpiecznej kąpieli!

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik wodny WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy również dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni.

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu termicznego.

6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".

8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy.

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.

11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom właściwe służby oraz inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm.

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź.

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy coś zjeść. Dzieci powinny zjeść obowiązkowo lekki posiłek.

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

18. Należy szybko wyjść z wody, gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni.

Pamiętaj o numerach alarmowych!

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

Dla telefonów komórkowych: 601 100 100

Dla telefonów stacjonarnych: 0 601 100 100

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

(KWP w Opolu / kp)