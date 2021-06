Prosił o zabezpieczenie pieniędzy. 90-latek przyniósł je do dzielnicowych Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komisariatu I Policji w Słupsku przyszedł 90-latek, który z pomocą policjantów chciał zabezpieczyć swoje oszczędności. Mężczyzna obawiał się, że ktoś może go okraść. O zdarzeniu dzielnicowi poinformowali rodzinę, a z seniorem pojechali do banku. Na koniec odwieźli go do domu, a on sam i rodzina podziękowali za wsparcie.

Wczoraj rano (17.06.2021) do Komisariatu I Policji w Słupsku przyszedł 90-latek, który poprosił o pomoc zabezpieczeniu jego pieniędzy. Mężczyzna mówił, że obawia się złodziei, a wie, że pomogą mu prawdziwi policjanci. Wiele wskazywało na to, że senior cierpi na demencję starczą. Dzielnicowi nawiązali kontakt z rodziną i potwierdzili swoje przypuszczenia. Z seniorem pojechali do banku, gdzie wpłacili pieniądze i uwrażliwili pracowników na potrzebę kontaktu z Policją na wypadek chęci wypłaty gotówki. Wszystko po to, by 90-latek nie padł ofiarą przestępstwa.

Gdy pieniądze były już bezpieczne, policjanci odwieźli mężczyznę do domu, w którym sprawdzili jego warunki mieszkaniowe. Tym samym potwierdzili, że 90-latek ma należytą opiekę i żyje w godnych warunkach. Za pomoc policjantom podziękowała jego córka, a senior w dowód wdzięczności zaprosił ich na kawę.

(KWP w Gdańsku / kp)