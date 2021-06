Sprawa wydawała się nie do wykrycia. Podejrzany o zabójstwo jest już w rękach policjantów Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali i przedstawili zarzut zabójstwa 45-latkowi. Mężczyzna podejrzany jest o brutalne pobicie z wykorzystaniem kastetów. W jego wyniku zmarł 48-latek, po tym jak otrzymał w głowę i inne części ciała od zamaskowanego napastnika kilka potężnych ciosów. Śledczy zakwalifikowali to zdarzenie jako zabójstwo. Sprawca unikał odpowiedzialności przez kilka tygodni. W tym czasie policjanci i prokuratorzy ze Strzelec Krajeńskich i wykonali niezwykle żmudną i trudną pracę pozwalającą na zebranie silnego materiału dowodowego. Było to możliwe dzięki między innymi współpracy z biegłym w dziedzinie antropologii, który pomógł zidentyfikować podejrzanego na podstawie monitoringu. Samo zatrzymanie było realizowane przy współpracy z kontrterrorystami z Gorzowa.

W marcu tego roku w Strzelcach Krajeńskich doszło do brutalnego pobicia, w wyniku którego zmarł 48-letni mężczyzna, który otrzymał wiele ciosów między innymi w głowę i inne części ciała. Według ustaleń śledczych sprawca używał do zadawania ciosów kastetów. Mimo błyskawicznej reakcji służb ratunkowych ofiara zmarła w szpitalu. Zdarzenie to śledczy zakwalifikowali jako zabójstwo. Niestety sprawa była od samego początku bardzo trudna i skomplikowana. Napastnik był zamaskowany, co dodatkowo utrudniało zatrzymanie, czy wytypowanie ewentualnego sprawcy. Mimo, że zaraz po zdarzeniu policjanci wykonali wiele czynności procesowych i poza procesowych takich jak: oględziny, przesłuchania, czy zabezpieczenie monitoringu. Mimo intensywnej pracy policjantów i prokuratorów przez klika tygodni sprawca brutalnego pobicia cieszył się wolnością. Policjantów ze Strzelec Krajeńskich wspierali między innymi mundurowi z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Bardzo istotne dla rozwiązania sprawy była współpraca z biegłym z dziedziny antropologii, którego opinia była kluczowa do wytypowania mężczyzny odpowiedzialnego za zabójstwo 48-latka. Zwieńczeniem mozolnej, ale jak się okazało skutecznej pracy kryminalnych ze Strzelec Krajeńskich było spektakularne zatrzymanie wytypowanego 45-latka, które było realizowane między innymi z wykorzystaniem drona. W jego zatrzymaniu uczestniczyli kontrterroryści z Gorzowa Wielkopolskiego. Mężczyzna został obezwładniony w swoim mieszkaniu, był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów. W trakcie czynności z jego udziałem częściowo przyznał się do zarzutu, jaki usłyszał. Ten jest bardzo poważny ponieważ dotyczy artykułu 148 Kodeksu Karnego, a więc zabójstwa. Podejrzany w chwili ataku miał być zamaskowany i zadać swojej ofierze kilka ciosów w głowę i inne części ciała używając do tego kastetów. Decyzją sądu został już aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

młodszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich