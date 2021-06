Policjanci uratowali 18-latka, który topił się w zalewie Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku wodnego uratowali wczoraj 18-latka, który topił się nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Mimo tego, że w pobliżu kąpały się jeszcze inne osoby, nikt nie zauważył, że chłopak potrzebuje pomocy. Mundurowi rzucili mu koło ratunkowe, następnie wciągnęli go na łódź, przetransportowali na pomost i wezwali pogotowie.

Wczoraj, 20.06.br., po południu, policjanci z posterunku wodnego sierżant sztabowy Mariusz Wójcik i starszy posterunkowy Oktawian Kawka patrolowali łodzią motorową teren Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Upalna niedzielna pogoda przyciągnęła nad wodę tłumy mieszkańców miasta. Kiedy policjanci przepływali w rejonie kąpieliska na Marinie, dostrzegli około 20 metrów od brzegu mężczyznę, którego zachowanie wskazywało, że może się topić. Policyjni wodniacy szybko podpłynęli do niego. Okazało się, że młody mężczyzna miał problem z utrzymaniem się na wodzie i topił się. Mimo tego, że w pobliżu kąpały się jeszcze inne osoby, nikt nie zauważył, że chłopak potrzebuje pomocy.

Mundurowi rzucili mu koło ratunkowe. Następnie wciągneli go na łódź, przetransportowali na pomost i wezwali pogotowie. 18-letni mieszkaniec Lublina był przytomny, lecz z trudem oddychał. Ratownicy medyczni zabrali go do szpitala.

Gdyby nie spostrzegawczość i szybka reakcja mundurowych, to zdarzenie mogłoby mieć tragiczny finał. Dlatego apelujemy o rozwagę, rozsądek i wyobraźnię podczas wypoczynku nad wodą!

Pamiętaj!!!!

- Niestrzeżone kąpieliska niosą za sobą różne zagrożenia, przede wszystkim nie ma na nich ratownika, który w razie potrzeby udzieli nam pomocy.

- Nie pływaj w jeziorze czy rzece pod wpływem alkoholu.

- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, bo może się to skończyć poważnym urazem, a nawet śmiercią.

- Nie skacz do wody rozgrzany, wchodź do wody stopniowo unikając w ten sposób szoku termicznego.

- Dzieci powinny bawić się w wodzie pod odpowiedzialną opieką dorosłych, którzy ponoszą pełna odpowiedzialność za swoje pociechy.

- Nie przeceniaj swoich możliwości pływackich. Jeśli chcesz wypłynąć na głębszą wodę warto pomyśleć o stosownej asekuracji.

- Alarmuj wtedy, kiedy jest to konieczne!

Ponadto przypominamy, że posterunek wodny nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie w tym roku funkcjonuje od końca kwietnia do 30 września. W tym sezonie delegowanych do pełnienia służby jest 7 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze mają do dyspozycji: łódkę, radiowóz, rowery oraz sprzęt ratowniczy. Posiadają kwalifikacje ratowników medycznych i patent stermotorzysty. Mundurowi z patrolu wodnego dbają o bezpieczeństwo wypoczywających. Reagują, gdy ktoś potrzebuje pomocy lub jest naruszane prawo. Kontrolują jednostki pływające pod kątem trzeźwości kierujących. Zwracają szczególną uwagę na tzw. „dzikie kąpieliska”, by przestrzegać potencjalnych amatorów przed kąpielą w miejscach, w których nie ma ratowników.

(KWP w Lublinie / mw)