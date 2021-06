Rozbój na obywatelce Niemiec, pościg i kradzież pojazdu – akty oskarżenia wpłynęły do sądu Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgromadzony materiał i wnikliwa praca policjantów z Gubina przełożyła się na skierowanie aktów oskarżenia do sądu przeciwko trzem osobom. 19-latkowi zarzuca się dokonanie przestępstw przeciwko mieniu, a pozostali to 30-latka i 32- latek, podejrzani o rozbój na obywatelce Niemiec. Ich zatrzymanie było możliwe dzięki dobrej współpracy policjantów z Polski i Niemiec.

Do rozboju na terenie Niemiec doszło w grudniu ubiegłego roku. Informacja o zdarzeniu i osobach mogących poruszać się skradzionym w wyniku przestępstwa pojeździe marki fiat panda, niezwłocznie przekazana została patrolom będącym w służbie, którzy w rejonie byłego przejścia granicznego w Gubinku zauważyli wspomniany samochód. Kierowca nie mając zamiaru stosowania się do sygnałów dawanych przez policjantów uciekał w kierunku powiatu żarskiego. Nie udało mu się jednak zgubić policjantów. Został zatrzymany przez patrol dzielnicowych, który ruszył za nim w pościg. Zatrzymani, to mieszkańcy powiatu żarskiego w wieku 30 i 32 lata, wobec których sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim zastosował trzymiesięczny areszt. Wówczas usłyszeli zarzut dokonania rozboju na obywatelce Niemiec. Ponadto kierowca dodatkowo odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz do sądu, wraz z materiałami sprawy trafił także akt oskarżenia.

Do kolejnego zdarzenia doszło w styczniu bieżącego roku. Wówczas policjanci z gubińskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie o kradzieży zaparkowanego w garażu samochodu suzuki liana, w którym znajdował się między innymi portfel z dokumentami oraz kartami bankomatowymi należące do właściciela pojazdu. Sprawa zlecona została do realizacji policjantom z Referatu Kryminalnego, którzy weryfikowali każdą informację, w tym uzyskaną od zgłaszającego, a także sprawdzali każdy trop. Ich zaangażowanie przyniosło zamierzony efekt. Po dwóch dniach od zgłoszenia dotarli do miejsca, w którym znajdował się skradziony samochód. Za jego odzyskanie, otrzymali od właściciela pojazdu, takie oto podziękowanie:

„Panie Komendancie, postawa podległych Panu policjantów z Komisariatu Policji w Gubinie zajmujących się wykrywaniem sprawców kradzieży mojego samochodu pozwoliła mi uwierzyć, że mamy Policję dobrze zorganizowaną, szybko i sprawnie działającą, co moim zdaniem jest najważniejsze. Postawa i zaangażowanie policjantów cechowały się pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem, empatią oraz zrozumieniem drugiego człowieka, który został dotknięty przestępstwem. Za co serdecznie dziękuję, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy. ”

Prowadzone przez kryminalnych czynności, a w szczególności zebrany przez nich materiał dowodowy skutkował postawieniem 19-letniemu mieszkańcowi powiatu żarskiego 24 zarzutów, takich jak kradzież pojazdu wraz różnego rodzaju dokumentami, kradzież pieniędzy z konta pokrzywdzonego za pomocą skradzionej karty i usiłowanie kradzieży pieniędzy z konta. Materiały sprawy wraz z aktem oskarżenia trafiły do sądu, gdzie zapadną dalsze decyzje w sprawie 19-latka.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim