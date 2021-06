Profesjonalna reakcja policjanta po służbie. Zatrzymani odpowiedzą za kradzież Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Posterunku Policji w Trzcielu młodszy aspirant Zbigniew Stępień w czasie wolnym od służby zauważył jak z jednego ze sklepów wybiega trzech mężczyzn, którzy w rękach trzymając różnego rodzaju artykuły. Po chwili za uciekającymi mężczyznami ze sklepu wybiegła również pracownica sklepu. Widząc zaistniałą sytuację policjant postanowił działać. Niezwłocznie udał się za uciekinierami, których udało mu się dogonić i zatrzymać chwilę później przy pomocy innych świadków zdarzenia.

Młodszy aspirant Zbigniew Stępień swoją wartość, a przede wszystkim skuteczność udowodnia nie tylko w służbie, ale i poza nią. W ostatnim czasie w czasie wolnym od służby zauważył jak z jednego ze sklepów wybiega trzech mężczyzn. Ci mieli w rękach różnego rodzaju sprzęt wędkarski i turystyczny. Zaraz potem ze sklepu wybiegła również sprzedawczyni. Policjant widząc zaistniałą sytuację postanowił od razu przystąpić do działania. Pobiegł za uciekinierami, dogonił ich i zatrzymał przy pomocy innych osób. Po chwili na miejscu zdarzenia zjawiły się policyjne patrole. Funkcjonariusze doprowadzili trzech zatrzymanych w wieku od 16 do 20 lat do policyjnej celi. Najmłodszy z nich spędził noc w policyjnej izbie dziecka. Uciekający mężczyźni zabrali ze sklepu między innymi namiot turystyczny, zestawy do wędkowania oraz same wędki. Wartość skradzionych przedmiotów wyceniono na ponad 2700 złotych. Między innymi dzięki wzorowej postawie dzielnicowego, młodszego aspiranta Zbigniewa Stępień, mężczyźnie nie unikną odpowiedzialności karnej. Skradziony towar nie został uszkodzony i już wrócił na sklepowe półki.

(KWP w Gorzowie / mw)