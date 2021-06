Zlikwidowane plantacje konopi indyjskich, zabezpieczone duże ilości gotowych narkotyków - to kolejne wyniki działań dolnośląskich policjantów Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci tylko w miniony weekend zlikwidowali plantacje konopi indyjskich, zabezpieczyli duże ilości gotowych narkotyków i zatrzymali trzech kierowców prowadzących auta znajdując się pod wpływem środków zakazanych ustawą. Nie ma przyzwolenia w naszym kraju na posiadanie narkotyków, ich uprawę, sprzedaż, zażywanie. Przestępcy odpowiedzą przed sądem za swoje czyny.

Tylko jednego dnia policjanci wydziału kryminalnego komendy w Dzierżoniowie zatrzymali 5 mężczyzn, którzy popełnili przestępstwa narkotykowe. Mundurowi przejęli od nich ponad 800 porcji amfetaminy oraz krzewy konopi indyjskich, z których można było uzyskać ponad 4000 porcji marihuany.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o uprawę ziela konopi, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz kradzież energii. Plantacja znajdowała się w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu, wyposażonym w urządzenia między innymi sterujące ogrzewaniem, oświetleniem, wentylacją, które potrzebne są do należytego wzrostu roślin. Łącznie na rynek nie trafi blisko 2 kg narkotyków o wartości czarnorynkowej ponad 100 tysięcy złotych. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w celu prowadzenia nielegalnej uprawy dopuścił się również kradzieży energii elektrycznej.

Policjanci strzelińskiej drogówki zatrzymali 40-letniego kierowcę volkswagena, który prowadził samochód będąc pod wpływem środków odurzających. Wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina. Sprawdzenie danych w policyjnej bazie potwierdziło również, że w chwili kontroli mężczyzna nie posiadł uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Policjanci z Wałbrzycha natomiast zatrzymali jednego dnia dwóch kierowców, którzy prowadzili swoje samochody znajdując się pod wpływem środka zakazanego ustawą. Pierwszy nie tylko kierował pojazd pod wpływem narkotyków, ale też posiadał przy sobie marihuanę. Drugi podejrzewany jest o kierowanie pod wpływem metamfetaminy, którą z resztą schował w swoim aucie przed policjantami.

Policjanci wszystkich wydziałów nie ustają w walce z amatorami substancji zabronionych. Działania profilaktyczne mają uświadamiać dzieciom i młodzieży zagrożenia wynikające z kontaktu z narkotykami i dopalaczami. Osoby, które decydują się na posiadanie, udzielanie, uprawę, lub inne działania związane

z substancjami psychoaktywnymi, muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi.

Przypomnijmy, że za posiadanie i uprawę narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)