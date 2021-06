Policjanci z garnizonu pomorskiego na podium podczas Mistrzostw Polski Policji w Tenisie Stołowym – Lubartów 2020 Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podczas Mistrzostw Polski Policji w Tenisie Stołowym – Lubartów 2020 zdobył I miejsce w grze indywidualnej – st. sierż. Piotr Mojka z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach uzyskał tytuł Mistrza Polski Policjantów. Nasz zawodnik również ze swoimi kolegami z garnizonu wywalczyli I miejsce w grach drużynowych.

W dniach 19-20 czerwca reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Lubartowie, wzięła udział w „Mistrzostwach Polski Policji w Tenisie Stołowym”, które odbyły się od patronatem honorowym- Rafała Jankowskiego - przewodniczącego NSZZ Policjantów oraz Dariusza Szumachera- Prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowała:

1. st. sierż. Piotr Mojka - KPP Chojnice,

2. asp. sztab. Tomasz Wojtan - KPP Starogard Gdański, - ( IV miejsce w kat. powyżej lat 40)

2. asp. Krzysztof Baumgard - KPP Bytów, - ( III miejsce w kat. Do lat 40)

Podczas trwania mistrzostw odbyły się gry drużynowe, w których nasza reprezentacja zdobyła 1 miejsce. Natomiast w kolejnych konkurencjach zostały przeprowadzone rozgrywki indywidualne, w których I miejsce zdobył st. sierż. Piotr Mojka, tym samym uzyskał tytuł Mistrza Polski Policjantów.

W mistrzostwach Polski wzięło udział blisko 50 funkcjonariuszy reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji z całej Polski. St. sierż. Piotr Mojka nie tylko wywalczył Mistrza Polski Policji w Tenisie Stołowym, ale również podczas rozgrywek drużynowych, jaki i gier indywidualnych nie przegrał żadnego pojedynku.

Jak widać zawód policjanta wcale nie oznacza rezygnacji ze swoich pasji i zainteresowań, wręcz przeciwnie, może pomóc w ich rozwijaniu. Funkcjonariusz na co dzień pracuje w referacie patrolowo interwencyjnym w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach, a poza służbą jest skromnym tenisistą z imponującymi osiągnięciami.

St.sierż. Piotr Mojka z chojnickiej komendy jest jednym z policjantów, którzy z sukcesami reprezentują służby mundurowe w ogólnopolskich turniejach tenisa stołowego. Policjantem jest od ponad 5 lat, a tenis stołowy trenuje od 2 roku życia, uczestnicząc w turniejach i zdobywając tym samym medale. Swoją sportową pasję i marzenia realizuje nie tylko prywatnie, ale jest również reprezentantem służb mundurowych.

-Sam Piotr o swojej pasji mówi: „Swoją przygodę z tenisem stołowym zacząłem w 2 klasie szkoły podstawowej, gdy na pierwszy trening do gimnazjum nr 1 w Chojnicach zabrał mnie tata. To On przez kilka pierwszych lat uczył mnie gry i odpowiedniego zachowania przy stole tenisowym. W późniejszym czasie, mając świetnych trenerów, udawało mi się wygrywać większość turniejów. Z tenisem stołowym nie rozstawałem się nawet podczas studiów, a po ich zakończeniu, gdy wstąpiłem w szeregi policji, dzięki pomocy przełożonych udało mi się w lutym 2017r. wziąć udział w Mistrzostwach Polski Policji w Tenisie Stołowym, gdzie zająłem I miejsce”, a w Wałbrzychu w 2019 roku stanąłem na podium na III miejscu.

Piotr Mojka bez przeszkód łączy wymagającą służbę w Policji ze swoją pasją, podkreślając, że praca w tej formacji daje mu nie tylko satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków, ale pozwala mu też na rozwijanie swoich sportowych zainteresowań z racji reprezentowania policjantów w zawodach ogólnopolskich. Jego dotychczasowe sportowe osiągnięcia w służbach mundurowych to: I miejsce indywidualne w Mistrzostwach Polski Policji w Tenisie Stołowym (Lubartów 2017r.), I miejsce indywidualne w Mistrzostwach Policji garnizonu pomorskiego w tenisie stołowym (Starogard Gdański 2017r.), III miejsce w Mistrzostwach Polski Uczelni Mundurowych w tenisie stołowym (Warszawa 2015r.), a także mistrzostwo i dwa wicemistrzostwa w Akademickich Mistrzostwach Województwa Warmińsko-mazurskiego (Olsztyn 2013-2015r.)

Cieszymy się, że taki „Orzeł” na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach.

Gratulujemy naszemu koledze i życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz zawodowych.