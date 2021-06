Policyjni wodniacy wyciągnęli z wody dwóch mężczyzn, których łódź zatonęła Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu wodnego interweniowali wczoraj w okolicy sopockiego molo. Funkcjonariusze zauważyli jak skuter wodny holuje do brzegu łódź motorową, która bardzo szybko nabierała wody do kabiny i gdy podpłynęli do niej, ta była całkowicie zalana wodą i opadała na dno. Policjanci udzielili pomocy i wciągnęli na pokład łodzi policyjnej dwóch mężczyzn, oznakowali też miejsce zdarzenia i o całej sytuacji powiadomili służbę dyżurną kapitanatu portu oraz bosmana przystani jachtowej.

Wczoraj, 20.06.2021 r., policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku podczas patrolowania łodzią rejonu plaży przy sopockim molo zauważyli jak w odległości ok. 150 metrów od brzegu skuter wodny holuje łódź motorową, która bardzo szybko nabiera wody do kabiny. Na holowanej łodzi znajdowało się dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli im z pomocą i gdy tylko podpłynęli do łodzi, ta niestety była już całkowicie zalana wodą i zaczęła opadać na dno.

Funkcjonariusze wciągnęli na pokład policyjnej łodzi dwóch gdańszczan, którzy na szczęście nie odnieśli żadnych obrażeń. Ponadto ustalili, że byli oni trzeźwi, a łódź należała do ich znajomego. W wyniku dalszych działań policyjni wodniacy oznakowali miejsce, gdzie łódź osiadła na dno i o całej sytuacji powiadomili służbę dyżurną kapitanatu portu oraz bosmana przystani jachtowej.

Za oknami upał i wiele osób wypoczywa nad wodą, dlatego sopoccy policjanci przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą:

wybierajmy teren przeznaczony do takiego wypoczynku, najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy,

pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka i sprawdzeniu czy sprzęt nadaje się do użytku,

dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. Gdy wchodzimy z nimi do wody, otoczmy je szczególną opieką!,

po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo przyzwyczajmy ciało do niższej temperatury. W ten sposób unikniemy szoku termicznego,

warto sprawdzić miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć,

nie zabierajmy ze sobą na plażę rzeczy wartościowych, pozostawione bez nadzoru mogą być łatwym łupem dla złodzieja,

nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu. Takie kąpiele często kończą się tragedią!

(KWP w Gdańsku / mw)