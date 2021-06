Policjanci eskortowali samochód z mężczyzną, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci ruchu drogowego sztumskiej komendy. Wczoraj funkcjonariusze na sygnałach uprzywilejowania pilotowali do szpitala samochód z mężczyzną, który doznał częściowego paraliżu. Sytuacja była poważna, gdyż mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Wczoraj, 21.06.2021 r., po południu, w miejscowości Gościszewo policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód, którego kierująca znacznie przekroczyła prędkość. Jak się okazało, powodem pośpiechu była bardzo poważna sytuacja, gdyż kobieta wiozła mężczyznę, który nagle źle się poczuł i doznał częściowego paraliżu. Kierująca kobieta chciała jak najszybciej dostać się do szpitala, gdyż mężczyźnie zagrażało niebezpieczeństwo. Policjanci sztumskiej drogówki wiedzieli, że w takiej sytuacji lizy się każda minuta. Mundurowi natychmiast przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęli eskortę auta do oddziału SOR w Sztumie. Jednocześnie o wszystkim poinformowali dyżurnego komendy.

Natychmiastowa reakcja policjantów i sprawnie przeprowadzona pomoc pozwoliły na szybkie udzielenie mężczyźnie profesjonalnej pomocy medycznej, a tym samym być może uratowanie życia.

(KWP w Gdańsku / mw)