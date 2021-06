Policjanci pomogli cudzoziemcowi w trudnej sytuacji. Otrzymali podziękowania z ambasady

Policjanci wielokrotnie udowodnili, że chcą i potrafią pomagać potrzebującym w najróżniejszych sytuacjach. Nawet tych najbardziej nietypowych i tych, w których trudną do pokonania barierą bywa choćby obcy język. Tym razem, dzięki życzliwości i ogromnemu zaangażowaniu post. Pauliny Jastrzębskiej oraz asp. Pawła Piechockiego z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego ostródzkiej komendy, w niedzielę (13.06.2021r.) niezbędną pomoc otrzymał obywatel Bułgarii, który znalazł się w trudnej sytuacji.

„W niedzielę wieczorem dostaliśmy zgłoszenie, że drogą S7 w kierunku Warszawy jedzie rowerzysta. Jest to droga ekspresowa, więc rowerzyści nie mogą się po niej poruszać. To bardzo niebezpieczne”

– opowiadają policjanci, którzy pojechali we wskazane miejsce. W Miejscu Obsługi Podróżnych w Grabinie zauważyli siedzącego na ławce mężczyznę z rowerem. Okazał się obywatelem Bułgarii. Policjanci próbowali rozmawiać z nim po angielsku, niemiecku, rosyjsku i polsku. Niestety, nie byli w stanie się z nim porozumieć w żadnym z tych języków.

„Ten mężczyzna nie rozumiał języków, którymi próbowaliśmy nawiązać z nim kontakt. Próbowaliśmy porozumieć się z nim na migi, ale to również nie przynosiło rezultatów. Widać było, że jest zmęczony, że ma jakiś problem. Nie mogliśmy go tak zostawić”

– relacjonują funkcjonariusze.

We współpracy z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie policjanci skontaktowali się z Ambasadą Bułgarii w Warszawie. Pracownik ambasady tłumaczył słowa obywatela Bułgarii na język angielski, dzięki czemu funkcjonariusze poznali jego historię.

„Okazało się, że Georgi był na Słowacji i tam został okradziony. Sam, w obcym kraju, bez mapy i bez pieniędzy ruszył przed siebie z nadzieją, że dojedzie do Bułgarii. Coś poszło nie tak i dojechał pod Ostródę. Był wykończony i załamany. Zależało nam, żeby Georgi jak najszybciej trafił do Warszawy, do swojej ambasady, gdzie uzyska fachową pomoc. Nie mogliśmy jednak pozwolić, żeby pojechał tam rowerem. Sami również nie mogliśmy go tam zawieźć. Postanowiliśmy więc, że pojedzie tam pociągiem. Kupiliśmy mu bilet i zadbaliśmy o niego do czasu przyjazdu pociągu”.