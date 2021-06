Stargardzcy wodniacy pomogli bezpiecznie dotrzeć na brzeg Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pełniący służbę na jeziorze Miedwie zauważyli dwie osoby, które z uwagi na wyczerpany akumulator i brak wioseł nie mogły wrócić na brzeg. Funkcjonariusze zapewnili im bezpieczny hol.

Wodniacy ze Stargardu patrolując jezioro Miedwie w minioną sobotę, 19.06.2021 r., po godzinie 16:00 na wysokości Jęczydołu zauważyli 2 osoby wołające z łodzi o pomoc. Mundurowi natychmiast ruszyli w ich kierunku. Jak się okazało, w łodzi w której pływali rozładował się akumulator, a nie posiadali wioseł. Rodzina nie była w stanie samodzielnie dotrzeć do brzegu. Bezpieczny hol zapewnili im policjanci.

To już kolejny rok funkcjonowania patroli wodnych na terenie naszego powiatu. Coraz cieplejsze dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. Woda nie wybacza pomyłek. Chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Czasami również drobna awaria może uniemożliwić powrót do brzegu.

(KWP w Szczecinie / mw)