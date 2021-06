Odpowiedzą za wyłudzenie kredytu Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Żyrardowscy policjanci zatrzymali 4 osoby, które usiłowały wyłudzić kredyt w wysokości 200 tys. złotych na szkodę placówki bankowej. Podejrzani usłyszeli już zarzuty oszustwa. Jeden ze sprawców został objęty policyjnym dozorem, a pozostała trójka spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie. Za to przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani odpowiedzą także za posiadanie środków odurzających.

Funkcjonariusze zespołu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją żyrardowskiej komendy otrzymali informację o próbie wyłudzenia kredytu przez 3 mężczyzn oraz 1 kobietę. Wszystko zaczęło się 14 czerwca br., kiedy to do placówki bankowej drogą elektroniczną wpłynął wniosek złożony przez 21-latka o udzielenie kredytu na kwotę blisko 200 tys. złotych. Do wniosku załączone było kilka potwierdzeń przelewów rzekomego miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy banku w trakcie weryfikacji wniosku nabrali podejrzeń, że mogło dojść do próby oszustwa. Poinformowali odpowiednie służby o swoich podejrzeniach. Następnie dzięki swoim ustaleniom żyrardowscy policjanci zatrzymali 4 osoby zamieszane w próbę wyłudzenia kredytu.

Po dokładnej analizie zebranych materiałów policjanci ustalili, że na konto 21-latka nigdy nie wpłynęły sumy pieniędzy, które zostały wpisane na zaświadczeniu. Do podrobienia dokumentu przyznała się jego 26-letnia koleżanka.

Dodatkowo u dwóch podejrzanych podczas wykonywania czynności mundurowi znaleźli substancje odurzające w postaci konopi oraz amfetaminy.

Przestępczy kwartet usłyszał już zarzuty usiłowania wyłudzenia kredytu. Za to przestępstwo zgodnie z przepisami kodeksu karnego zarówno kobiecie jak i mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora rejonowego jeden ze sprawców został objęty policyjnym dozorem, a pozostała trójka spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie. 30 i 34 latek odpowiedzą również za posiadanie substancji zabronionych.

Za czyny, których się dopuścili, w zależności od roli w tym przestępczym procederze, grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Autor: sierż. Monika Michalczyk