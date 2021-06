Policjanci i strażacy z Andrespola odnaleźli zaginionego mężczyznę Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy dochodzi do zaginięcia człowieka liczy się każda minuta i tak było również podczas poszukiwań 70-letniego mieszkańca gminy Andrespol. Już po kilku godzinach od przyjęcia zgłoszenia mężczyzna został odnaleziony przez policjantów i strażaka na terenie Łodzi. Osłabiony senior trafił pod opiekę lekarzy.

21 czerwca 2021 roku do Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 70-letniego mieszkańca gminy Andrespol. Mężczyzna dzień wcześniej wyszedł z domu pod nieobecność najbliższych i nie wrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policjanci natychmiast zaczęli działać, w jednostce Policji w Koluszkach i Andrespolu został ogłoszony alarm. Liczyła się każda minuta, dodatkowo panujący od kilku dni upał mógł być zabójczy dla seniora. W akcję poszukiwawczą włączyli się również strażacy OSP z gminy Andrespol i Łódź Jędzrzejów. Przeczesywane były kompleksy leśne, ulice i sprawdzane wszystkie sygnały napływające do mundurowych. Tuż przed godziną 18:00 policjanci z Posterunku Policji w Andrespolu i strażacy pod dowództwem kierownika jednostki otrzymali informację, że mężczyzna odpowiadający rysopisowi może znajdować się na terenie Łodzi. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Jak się okazało, był to 70-letni zaginiony mężczyzna, bardzo osłabiony. Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego i decyzją lekarza odnaleziony mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Pamiętajmy! Policja rozpoczynając poszukiwania przeprowadza szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych (rozmowy z najbliższymi, sąsiadami, rozeznanie miejsca ostatniego pobytu zaginionego). Ma to na celu ustalenie jak najszybciej obecnego miejsca, w którym może znajdować się osoba zaginiona. Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej jest poważnie traktowany i sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest aby każda informacja na temat osoby zaginionej trafiała do policjantów.

(KWP w Łodzi / mw)