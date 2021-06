Nowodworski dyżurny na rowerze zdobył kolarskie piekło w Alpach Wschodnich - Passo Dello Stelvio 2758 m n. p. m. Najtrudniejszy podjazd w Europie! Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny nowodworskiej policji st. asp. Marek Zwiewka na rowerze zdobył piekielną szosę we włoskiej przełęczy Passo Dello Stelvio. St. asp. Marek Zwiewka od kilku lat pasjonuje się jazdą na rowerze, biorąc przy tym udział w różnych zawodach m.in. Mazovia MTB u Zamany, Tauron Race Czesława Langa, Cyklo Gdynia czy super zawody w górach izerskich, Bike Maraton Piechowice, gdzie teren był tak wymagający, że na niektórych odcinkami musiał biec z rowerem.

W ubiegłym tygodniu kolejny raz wybrał się we włoskie Alpy Wschodnie na przełęcz Passo Dello Stelvio zwaną również „kolarskim piekłem”, na którą wjeżdżają kolarze w trakcie słynnego wyścigu Giro de Italia. Jest to legendarne miejsce będące wyzwaniem dla najlepszych kolarzy. Nie jest to zwykły podjazd, ponieważ ma on ponad 24 kilometry długości a jego średnie nachylenie to 7,4 procent, zaznaczając średnie, bo w niektórych miejscach ma nawet 14 procent nachylenia co można, mocno odczuć w nogach- mówi Marek Zwiewka. Długość i nachylenie włoskiej drogi to nie jedynie przeciwności, którym czoła muszą stawić śmiałkowie. Kolarze muszą również przygotować się na zmiany temperatury powietrza, która na przestrzeni całego podjazdu zmienia się aż o 18 stopni Celsjusza! Zdobyć Passo Dello Stelvio trzeba być bardzo dobrze przygotowanym fizycznie, jak i psychicznie, każdym kolejnym podjazdem, gdy organizm odmawia posłuszeństwa psychika, jest bardzo istotna, aby się nie poddać i dalej jechać do wymarzonego celu. Kolejnym celem podczas wyprawy był Timmelsjoch, Passo Rombo 2509 m n.p.m i ponad 1300 metrów przewyższeń, który również został zdobyty. Jak sam mówi wysiłek fizyczny oraz psychiczny wynagradzają mu widoki, które może obserwować w trakcie samych wjazdów, jak również, będąc już na szczycie. Zjazdy ze szczytów również są niesamowite, pełne adrenaliny, wymagające pełnego skupienia, ponieważ kolarze w trakcie wyścigów na zjazdach osiągają prędkości nawet powyżej 100 km/h.

Gratulujemy naszemu dyżurnemu sukcesów kolarskich i życzymy dalszego rozwoju w tym kierunku!

