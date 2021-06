Policjanci znaleźli zaginionego 10-latka, który wpadł w grzęzawisko Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Miłosz Kozak i sierż. Artur Wójcik wyciągnęli z grzęzawiska 10-letniego chłopca. Chłopiec po szkole poszedł do pobliskiego parku w pobliżu, którego są mokradła. Chłopiec wpadł do grzęzawiska i nie mógł się z niego wydostać przez około godzinę. Jego wołanie o pomoc usłyszeli świadkowie, którzy zaalarmowali policjantów.

Dyżurny kwidzyńskiej komendy odebrał zgłoszenie o dziecku, które wpadło do grzęzawiska i nie może z niego wyjść. Kilkanaście minut wcześniej mieszkanka Gardei poinformowała funkcjonariuszy o tym, że jej 10-letni syn nie powrócił ze szkoły. Do zdarzenia doszło w pobliżu ulicy Piastowskiej w Gardei, a mundurowych zaalarmował mężczyzna, który usłyszał płacz i wołanie dziecka o pomoc. Zgłaszający bezskutecznie próbował zlokalizować skąd dokładnie dobiega wołanie. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz służby ratownicze.

Jak się okazało bagno, w które wpadł chłopiec jest w pobliżu parku. Sierż. szt. Miłosz Kozak i sierż. Artur Wójcik pobiegli do potrzebującego pomocy chłopca. Policjanci przedzierając się przez chaszcze i grzęzawisko zlokalizowali 10-latka. Chwycili go pod ręce i wyciągnęli z mokradeł, a następnie przetransportowali w bezpieczne miejsce i przekazali pod opiekę matki.

Jak ustalili policjanci chłopiec wracając ze szkoły do domu, poszedł do parku i najprawdopodobniej nie znając dobrze terenu, wpadł do bagna.

Dzięki reakcji świadków i szybkiej interwencji policjantów życiu 10-latka nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Gdańsku / mk)