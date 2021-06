Policjant w dniu wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Chełmnie, w dniu wolnym od służby, zatrzymał pijanego kierowcę. Policjanta zaniepokoił styl jazdy samochodu, którym kierował mężczyzna. Okazało się, że 40-latek ma ponad 3 promile alkoholu, natomiast nie ma uprawnień, bo cofnięto mu je już wcześniej.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Kijewie Królewskim. Funkcjonariusz, który od 9 miesięcy pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie jechał w tym czasie odwiedzić swojego znajomego. W pewnym momencie zauważył seata, którego styl jazdy był niepokojący. Policjant postanowił uniemożliwić kierującemu dalszą jazdę. Wyprzedził go i po chwili się zatrzymał, co też uczynił jadący za nim kierowca.

Już po wymianie kilku zdań z mężczyzną policjant miał pewność, że spożywał on wcześniej alkohol. Funkcjonariusz o całym zajściu telefonicznie powiadomił dyżurnego KPP w Chełmnie, który na miejsce skierował umundurowany patrol. Badanie alkomatem wykazało, że 40-latek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu danych mężczyzny okazało się, że nie powinien wsiadać za kierownicę, ponieważ już wcześniej miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz 40-latek odpowie za prowadzenie pojazdu po pijanemu, za co grozi mu do 2 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / mw)