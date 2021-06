Utrwalają wiedzę i doskonalą umiejętności, by skutecznie pomagać Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci cyklicznie i na różne sposoby doskonalą swoje umiejętności, utrwalają posiadaną wiedzę i zdobywają nową. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej realizować powierzane im zadania oraz służyć skuteczną i profesjonalną pomocą mieszkańcom i turystom. Policyjni wodniacy z Warmii i Mazur, dla których zaczął się najbardziej pracowity czas w roku, swoje umiejętności doskonalą podczas szkolenia zorganizowanego wspólnie przez KWP w Olsztynie i WSPOL w Szczytnie.

Policjanci podczas zajęć teoretycznych w sali

Policjanci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych nad jeziorem

Policyjna łódź płynąca po jeziorze

Policjanci podczas zajęć praktycznych w łodzi na jeziorze

Policjant podczas zajęć praktycznych w łodzi na jeziorze

Policjant podczas zajęć praktycznych w łodzi na jeziorze

Policjant podczas zajęć praktycznych w łodzi na jeziorze

Policjanci podczas zajęć praktycznych w łodzi na jeziorze

Policjant podczas zajęć praktycznych w łodzi na jeziorze

Pandemia, związane z nią ograniczenia i obostrzenia sprawiły, że wiele rzeczy musiało zostać na nowo wymyślonych i zorganizowanych. Dotyczy to również szkoleń przeznaczonych dla policjantów, którym zależy na tym, aby ich służba nieustannie była skuteczna i profesjonalna. Wszystko po to, żeby mogli realizować powierzone im zadania w taki sposób, jak jest to od nich oczekiwane. Przed komórkami odpowiedzialnymi za wyszkolenie policjantów stanęło niełatwe zadanie zorganizowania szkoleń i kursów, które będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami sanitarnymi, a jednocześnie nie stracą na jakości. Zadanie, z którego się wywiązują.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przygotowali szkolenie skierowane do grupy policjantów, dla której właśnie zaczął się najbardziej pracowity czas w roku.

45 policyjnych wodniaków z Warmii i Mazur zostało podzielonych na 3 grupy, które uczestniczą w przeznaczonym dla nich szkoleniu. Każda z grup podczas pobytu w WSPOL oraz nad jeziorem Wałpusz odbędzie dwudniowe szkolenie z części teoretycznej i praktycznej. Szczególny nacisk jest położony na tę drugą część. Część praktyczna ćwiczeń obejmuje: udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, podejmowanie osób z wody, poszukiwanie zaginionych i pływanie łodzią w trudnych warunkach. Jednym z elementów będzie ćwiczenie działań ratowniczych prowadzonych w nocy. Wszystko po to, by jak najlepiej oddać realizm zdarzeń, które mogą spotkać wodniaków podczas służby. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, który zweryfikuje poziom posiadanej przez policjantów wiedzy.

(tm)