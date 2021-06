Podwójny zabójca zatrzymany po 7 latach dzięki policyjnej współpracy sieci ENFAST Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Polscy i norwescy policjanci z Biura Kryminalnego KGP oraz Krajowego Urzędu Śledczego KRIPOS, należący do międzynarodowej sieci współpracy policyjnej ENFAST, połączyli siły i dokonując sprawdzeń, „krok po kroku” ustalili miejsce pobytu poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany przy udziale grupy kontrterrorystów na jednej z ulic w miejscowości Bergen.

Po 7 latach ukrywania pojawił się trop prowadzący do Skandynawii. Polscy i norwescy policjanci z Biura Kryminalnego KGP oraz Krajowego Urzędu Śledczego KRIPOS, należący do międzynarodowej sieci współpracy policyjnej ENFAST, połączyli siły i dokonując sprawdzeń, „krok po kroku” zbliżali się do poszukiwanego (ENFAST to sieć współpracy policyjnej, która zajmuje się szybką i bezpośrednią wymianą informacji na temat najbardziej niebezpiecznych, poszukiwanych międzynarodowo przestępców). W sprawę włączono również polskie i norweskie Biuro SIRENE.

W połowie czerwca br. Policja norweska przy udziale grupy kontrterrorystów zatrzymała poszukiwanego na jednej z ulic w miejscowości Bergen. Poszukiwany podczas zatrzymania nie przyznawał się do swojej tożsamości i podawał inne dane personalne. Jednak przeprowadzone czynności identyfikacyjne potwierdziły jego prawdziwą tożsamość.

Poszukiwany pozostanie w norweskim areszcie do czasu ekstradycji na teren Polski.

--------------------------------------------

Paweł Z. w listopadzie 1999 r. w Warszawie przy ul. Okocimskiej, zabił Jacka G. oraz jego konkubinę Katarzynę K. oddając kilka strzałów z broni palnej, po czym ukradł ich pojazdy i telefony, a następnie podpalił mieszkanie, żeby zatrzeć ślady.

Za popełnione czyny został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 30 latach.

Paweł Z. został zatrzymany przez Policję w maju 2000 r. a 14 lat później, tj. w wakacje 2014 r. sąd udzielił mu przerwy w wykonaniu kary na okres 3 miesięcy z uwagi na ważne względy rodzinne. Po opuszczeniu więzienia uciekł z kraju.

(Biuro Kryminalne KGP, ar)