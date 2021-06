Podsumowanie policyjnych działań podczas spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Krakowie odbył się szczyt przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyli członkowie rządu Polski, Słowacji, Czech oraz Węgier. Ich pobyt w stolicy Małopolski zabezpieczało ponad 50 krakowskich funkcjonariuszy. W trakcie policyjnych działań nie odnotowano zakłóceń porządku i ładu publicznego w miejscach ich przebywania.

Policyjne działania rozpoczęły się w czwartek tj. 17 czerwca br., kiedy to część przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej spotkała się na Wawelu. Policjanci od wczesnych godzin porannych do wieczora dbali o zapewnienie bezpieczeństwa przybyłym delegacjom państwowym oraz mieszkańcom miasta. Mundurowi zadbali o to, aby w miejscu przebywania zagranicznych gości oraz na trasie ich przejazdu nie doszło do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz zagrożenia bezpieczeństwa przedstawicieli rządu.

Kolejne spotkanie odbyło się 21 czerwca br. Wówczas w szczycie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej wzięli udział: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, pan Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Przemysłu, Handlu oraz Transportu Czech, pan Karel Havlicek, Wicepremier, Minister Gospodarki Słowacji, pan Richard Sulik, Minister Innowacji i Technologii Węgier, pan Laszlo Palkovies. Udział w szczycie wziął również Minister Gospodarki, Finansów i Odbudowy Francji, pan Bruno Le Maire.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom Szczytu jak i mieszkańcom miasta oraz turystom zostały przeprowadozne specjalne działania ze strony policji, w których udział wzięło ponad 50 funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz krakowskiego oddziału prewencji policji. Spotkania VIP-ów odbyły się m.in. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Rynku Głównym w Krakowie oraz w jednym z hoteli w centrum miasta.

Miejsca te zostały wcześniej dokładnie sprawdzone przez policyjnych pirotechników, a także policjantów z psami przeszkolonymi do wykrywania ładunków wybuchowych. Okolice patrolowali także policjanci z pionu prewencji, natomiast funkcjonariusze z krakowskiej drogówki oprócz zabezpieczenia głównych skrzyżowań eskortowali również zagranicznych przedstawicieli z lotniska na miejsca spotkań. Ponadto, policjanci operacyjni nadzorowali pobyt delegatów w przestrzeni publicznej centrum miasta.

W trakcie zabezpieczenia nie stwierdzono żadnych zdarzeń nadzwyczajnych, czy zakłóceń ładu i porządku publicznego.