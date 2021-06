Policjanci zlikwidowali linię produkcyjną metamfetaminy Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową dolnośląskiej komendy ustalili miejsce, gdzie zorganizowane zostało domowe laboratorium chemiczne służące do produkcji środków odurzających. Na gorącym uczynku - w trakcie produkcji metamfetaminy - policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu legnickiego. Na posesji zabezpieczyli gotowe już narkotyki oraz prekursory służące do ich produkcji. Zatrzymany do sprawy mężczyzna usłyszał zarzuty wytwarzania narkotyków, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Dolnośląscy policjanci nieustanie prowadzą działania, które mają na celu eliminowanie przestępczości narkotykowej i zatrzymywanie sprawców bezprawnych procederów. Jednym z efektów tych czynności, było ujawnienie nielegalnego domowego laboratorium, wytwarzającego narkotyki. Na ślady domowej pracowni produkującej metamfetaminę, mieszczącej się na terenie powiatu legnickiego, natrafili policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Na terenie posesji policjanci - oprócz gotowej już metamfetaminy - ujawnili różnego rodzaju środki chemiczne, które miały służyć do produkcji kolejnych partii narkotyków. Zabezpieczone zostało także wyposażenie domowego laboratorium: kanistry, mieszadła, menzurki i różnego rodzaju pojemniki służące do produkcji substancji odurzających. Oprócz tego na posesji znajdowały się prekursory i odczynniki chemiczne niezbędnych do wytwarzania tych narkotyków. Czarnorynkowa ilość zabezpieczonych, gotowych już substancji, to około 240 porcji.

Ujawniony sprzęt oraz urządzenia świadczą, że laboratorium mogło tam działać już dłuższy czas produkując nielegalne substancje. Dlatego w ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania policjanci sprawdzą pochodzenie zabezpieczonych substancji oraz przeznaczenie gotowych już narkotyków.

Zatrzymany w domowym laboratorium 38-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu legnickiego, został doprowadzony do prokuratory, gdzie usłyszeli zarzuty wytwarzania środków odurzających. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania skierowany został wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd podzielił argumentację śledczych i zastosował wobec 38-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

