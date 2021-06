Policjanci OPP w Krakowie uratowali życie mężczyźnie leżącemu na torach kolejowych Data publikacji 22.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy został wstrzymany pociąg, który za chwilę miał tamtędy przejechać.

W ubiegłą środę, tj.16.06.br., około godz.15:40, policjanci którzy właśnie wyjechali ze swojej siedziby przy ul. Łokietka aby pełnić służbę na terenie Podgórza zauważyli w oddali, na torach kolejowych, coś leżącego kształtem przypominającego człowieka. Ponieważ tą linią kolejową, przecinającą ul. Łokietka, porusza się bardzo dużo pociągów, policjanci zatrzymali radiowóz i pobiegli sprawdzić czy na torach rzeczywiście leży człowiek.

Okazało się, że był to około 60-letni mężczyzna, który był nieprzytomny. Policjanci bezzwłocznie przystąpili do działania. Dwaj mundurowi z dwóch różnych stron zabezpieczali torowisko by zatrzymywać ewentualnie nadjeżdżające pociągi. Kolejny z funkcjonariuszy pobiegł do najbliższego posterunku dróżnika i powiadomił kobietę pełniącą tam służbę, o konieczności zatrzymania składów zmierzających we wskazane miejsce. Dróżniczka przekazała informację do nadjeżdżającego pociągu i wstrzymała jego wjazd na ten odcinek.

Pozostali policjanci przeprowadzili wstępne badanie leżącego mężczyzny, pod kątem ewentualnych urazów wykluczających jego przemieszczenie. Okazało się, że leżący na torach znajdował się w stanie upojenia alkoholowego - był kompletnie pijany. Policjanci ściągnęli go z torów a następnie został on odstawiony do izby wytrzeźwień.

Przeciwko 58-latkowi zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenie. Zabronione jest bowiem przebywanie osób nieuprawnionych na torowiskach. Grozi za to grzywna do 5000 zł.

Gdyby nie błyskawiczna reakcja policjantów, to cała historia mogła zakończyć się tragicznie.

(KWP w Krakowie / mw)