Po długiej walce z chorobą odszedł asp. sztab. w st. sp. Tomasz Białek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 czerwca br. po długiej walce z chorobą odszedł nasz Przyjaciel i Kolega aspirant sztabowy w stanie spoczynku Tomasz Białek. Miał 43 lata. Pozostawił pogrążonych w smutku bliskich. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu kierownictwa Polskiej Policji oraz policjantów i pracowników Policji, jego rodzinie i przyjaciołom składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

W poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku zmarł nasz Przyjaciel i Kolega aspirant sztabowy w stanie spoczynku Tomasz Białek z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tomek przegrał blisko dwuletnią walkę z nowotworem złośliwym. 30 kwietnia 2021 roku ze względu na stan zdrowia odszedł na emeryturę. Miał 43 lata, a w szeregach Policji służył 21 lat.

Zawodowo związany był najpierw z Komendą Miejską Policji w Bytomiu, gdzie zaczynał swoją policyjną drogę. Następnie rozpoczął służbę w katowickiej komendzie wojewódzkiej - początkowo w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, a następnie w Zespole do Walki z Terrorem Kryminalnym Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.



Był doskonałym fachowcem i funkcjonariuszem, a przede wszystkim pomocnym, życzliwym i uczynnym kolegą. Pozostawił pogrążoną w rozpaczy rodzinę i przyjaciół, a nas wszystkich, którzy z nim pracowali, w głębokim smutku i żalu.



Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach łączą się w bólu z pogrążonymi w żałobie bliskimi, składając im najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.



Żegnaj Tomku! Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

(KWP w Katowicach / mk)