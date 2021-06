Nierzetelne faktury VAT umożliwiały generowanie milionowych kosztów Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP i KAS pod nadzorem dolnośląskiej PK zatrzymały 10 osób. Sprawa dotyczy grupy przestępczej zajmującej się m.in wystawianiem nierzetelnych faktu VAT umożliwiających generowanie nieprawdziwych kosztów przez podmioty gospodarcze. W wyniku działania grupy Skarb Państwa został narażony na 12 mln strat podatkowych, a kwota na którą wystawiono ok. 4,4 tys. faktur to ponad 50 mln zł. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z opolską Krajową Administracją Skarbową, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od marca 2017 roku do końca 2018 roku głównie w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.

Wszystko wskazuje, że metoda działania tej grupy przestępczej polegała na fikcyjnym obrocie usługami i różnego rodzaju towarami, a także wystawianiem oraz posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT. Na podstawie tak sporządzonej dokumentacji księgowej generowano koszty uzyskania przychodu, co pozwalało płacić niższe podatki lub występować do urzędów skarbowych o nienależne zwroty VAT. Członkowie grupy są również podejrzani o oszustwa podatkowe polegające na podawaniu nieprawdy w deklaracjach podatku VAT. Ponadto jak wynika z dotychczasowych ustaleń podejrzani przyjmowali środki finansowe na rachunki bankowe, a następnie transferowali je dalej, co miało udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia pieniędzy. Śledczy ponadto ustalili, że w wyniku posłużenia się około 4,4 tysiąca nierzetelnych faktur VAT, Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 12 milionów złotych. Łączna wartość wytworzonych faktur to ponad 50 mln zł. Według śledczych podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które reprezentowały lub faktycznie zarządzały ustalonymi spółkami, uczynili sobie z popełniania przestępstw, stałe źródło dochodu.

W ostatnim czasie CBŚP i KAS przeprowadziły akcję i zatrzymały 10 osób podejrzanych, jak również wykonały kilkadziesiąt przeszukań, w tym miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek oraz biur rachunkowych. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymani pełnili m.in. funkcje prezesów zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz byli właścicielami podmiotów gospodarczych. W wyniku przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz sprzęt elektroniczny, które będą teraz szczegółowo analizowane.

W tej sprawie prokurator przedstawił 5 osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczyły prania pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych, a także tzw. „zbrodni fakturowej”, polegającej na wystawieniu i używaniu faktur poświadczających nieprawdę na kwotę większą niż pięciokrotność mienia wielkiej wartości, za co grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. 6 podejrzanych decyzją sądu tymczasowo aresztowano.

Zespół Prasowy CBŚP