Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez policjanta w czasie wolnym od służby

Data publikacji 23.06.2021

Kierownik Ogniwa Patrolowo -Interwencyjnego z KPP Łódź-Wschód mł. asp. Michał Piekarski kolejny raz w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę. 25-latek w okolicach przejazdu kolejowego w miejscowości Rokiciny Kolonia kierował osobową skodą mając w organizmie 2,5 promila alkoholu a do tego przewoził 31-letniego pasażera będącego również pod wpływem alkoholu. Teraz nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Obaj mężczyźni odpowiedzą również za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.

Kierownik Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł.asp Michał Piekarski kolejny raz w swojej karierze zawodowej udowodnił, że policjanci stoją na straży prawa również w czasie wolnym od służby. 21 czerwca 2021 roku około godziny 19:20 w miejscowości Rokiciny Kolonia, będąc poza służbą jechał drogą W 713 wraz z rodziną w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego gdy nagle z drogi podporządkowanej wymuszając pierwszeństwo przejazdu, przed jego pojazd wyjechała osobowa skoda. To zmusiło policjanta do wykonania nagłego manewru, który pozwolił uniknąć zderzenia się pojazdów.

Takie zachowanie kierowcy wzbudziło u policjanta podejrzenie, iż może on być nietrzeźwy. Policjant wysiadł ze swojego pojazdu i doszedł do osobowej skody, w której zgasł silnik. Zobaczył, że za kierownicą pojazdu siedzi mężczyzna, którego zachowanie wyraźnie wskazuje, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego psychoaktywnego środka. Mężczyzna ten usiłował pospiesznie uruchomić silnik i odjechać z miejsca. Interweniujący aspirant przedstawił się i poinformował kierowcę, że jest policjantem, polecając jednocześnie by opuścił on pojazd. Mimo to kierowca nie brał do siebie poleceń policjanta. Wtedy mundurowy nachylił się do wnętrza pojazdu by odebrać kluczyki od auta i uniemożliwić kontynuację szaleńczej jazdy. W tym czasie kierowca i przewożony przez niego pasażer uderzyli policjanta w twarz i głowę niszcząc jednocześnie noszone przez niego okulary korekcyjne. Odebranie kluczyka od pojazdu rozsierdziło mężczyzn, którzy wysiedli z auta i ruszyli w kierunku policjanta. Ten odrzucił kluczyk od pojazdu na teren jednej z pobliskich posesji co zaangażowało kierowcę w jego poszukiwania. W tym samym czasie drugi z mężczyzn próbował dostać się do wnętrza pojazdu, z którego wysiadł policjant a w którym przebywały jego dzieci. Nie słuchał poleceń mundurowego co zmusiło go do użycia wobec mężczyzny siły fizycznej. W tym samym czasie świadkowie zdarzenia poinformowali policję a na miejsce przyjechały patrole. Mężczyzn zatrzymano i poddano badaniu na zawartość alkoholu. Obaj byli pod jego znacznym wpływem. 25-letni kierowca miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu a jego o 6 lat starszy brat 3 promile. Za tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie grozi 25-letniemu amatorowi jazdy na podwójnym gazie, który już w 2016 roku utracił dokument uprawniający do kierowania kara pozbawienia wolności do lat 2. Obaj mężczyźni muszą liczyć się również z konsekwencjami związanymi z naruszeniem nietykalności cielesnej interweniującego policjanta.

Ten sam policjant w ostatnim czasie również w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego samochodem oraz sprawców włamania do zakładu wulkanizacyjnego.

(KWP w Łodzi / mw)