Areszt dla sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd w Nakle aresztował wczoraj 39-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do jakiego doszło w minioną niedzielę w powiecie nakielskim. Sprawca wypadku wsiadł za kierownicę pijany i miał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia aut.

rozbite auto

zatrzymany podejrzany

Przypomnijmy: do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło na trasie Wyrza-Małocin w powiecie nakielskim w minioną niedzielę (20.06.21) około 23.30. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalili wstępnie, że kierowca seata ibizy stracił panowanie nad autem, doprowadzając do jego dachowania. Pojazdem, oprócz kierowcy, podróżowało dwoje pasażerów, 38-letnia kobieta, która z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala i 52-latek, który zginął na miejscu.

Kierujący autem 39-latek miał w organizmie ponad 2 promile i prowadził samochód wbrew dożywotniemu sądowemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a wczoraj (22.06.21) funkcjonariusze doprowadzili go do prokuratury, gdzie oskarżyciel przedstawił mu zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania sądowego zakazu i złamania go. Wszystkich tych przestępstw kierujący dopuścił się w tzw. recydywie.

Jeszcze tego samego dnia materiały zgromadzone przez śledczych trafiły do oceny sądu, który zdecydował, że 39-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Podejrzanemu grozi nawet 12 lat więzienia.