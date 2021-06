Areszt dla nożownika Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wyjaśnili okoliczności ugodzenia nożem, do którego doszło w jednej z kamienic przy ulicy Niskiej. Do tej sprawy zatrzymany został notowany w przeszłości 70-latek. Usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został tymczasowo aresztowany.

20 czerwca 2021 roku śródmiejscy policjanci pojechali na ulicę Niską, gdzie według zgłaszającego miało dojść do pokłucia nożem. Na miejscu, w rozmowie ze świadkami, mundurowi ustalili, że do napaści doszło około godziny 18.30 na korytarzu kamienicy. W chwili gdy pokrzywdzony wychodził od znajomego, z mieszkania naprzeciwko wybiegł mężczyzna i nożem uderzył go w brzuch. Wezwani na miejsce medycy po udzieleniu pierwszej pomocy, zabrali mężczyznę do szpitala. Jego stan określają jako ciężki. Natomiast sprawca zaraz po ataku, zabarykadował się w mieszkaniu, stanowczo odmawiając otwarcia drzwi. Na niewiele to się zdało. Policjanci o pomoc poprosili straż pożarną, której funkcjonariusze pokonali zabezpieczenia i już po chwili 70-latek został zatrzymany. Był nietrzeźwy, badanie wykazało 1,67 promila alkoholu w jego organizmie. Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć dlaczego użył noża, według jego wersji powodem był zatarg z przeszłości. Nie jest to pierwsze przestępstwo, którego się dopuścił. Usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z decyzją sądu Łódź-Widzew został tymczasowo aresztowany.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z widzewskiego komisariatu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Widzew.

(KWP w Łodzi / mw)