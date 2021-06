Zastępca Komendanta Komisariatu II Policji w Bielsku Białej uratował życie tonącemu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Podinspektor Bartosz Iskierka Zastępca Komendanta Komisariatu II Policji w Bielsku Białej będąc poza służbą bez chwili wahania wskoczył do rzeki i uratował życie tonącemu obywatelowi Ukrainy.

podinspektor Bartosz Iskierka w swoim gabinecie

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudni, (20.06.2021 r., w Kętach, nad rzeką Sołą, gdzie komendant wraz z rodziną i przyjaciółmi spędzał czas wolny od służby. Tuż po 14:00 żona komendanta w nurcie rzeki dostrzegła mężczyznę, który tonął, więc natychmiast zaalarmowała męża. Komendant błyskawicznie wskoczył do wody i po chwili wyciągnął na brzeg nieprzytomnego mężczyznę. Następnie policjant i przyjaciele razem przystąpili do udzielania mężczyźnie pierwszej pomocy, przywracając mu oddech i podstawowe funkcje życiowe. Mężczyzna nie odzyskał jednak przytomności, więc konieczne było wezwanie pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został ułożony w bezpiecznej pozycji i w oczekiwaniu na przyjazd karetki cały czas pozostawał pod opieką ratujących. Z brzegu rzeki został on przetransportowany przez strażaków do karetki pogotowia ratunkowego, a następnie oddany pod opiekę ratowników medycznych.

Policjanci z Kęt ustalili później, że mężczyzną, któremu podinspektor Bartosz Iskierka uratował życie, był 41-letni obywatel Ukrainy.

Podinspektor Bartosz Iskierka w Policji służy od 24 lat. Jest doświadczonym policjantem, który w chwili, gdy zagrożone było ludzkie życie, natychmiast podjął skuteczne działania zapobiegając tragedii. Ogromne podziękowania za spostrzegawczość należą się również żonie komendanta, która jako jedyna z kilkunastu osób znajdujących się w tym czasie nad rzeką Sołą, dostrzegła tonącego mężczyznę, któremu zabrakło już sił, aby wzywać pomocy.

(KWP w Krakowie / mw)