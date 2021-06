Policjanci zlikwidowali plantację konopi Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Cieszyńscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali mężczyznę, który w domu zorganizował plantację konopi indyjskich. Śledczy zabezpieczyli ponad 200 krzaków w różnej fazie wzrostu. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków, to ponad 130 tysięcy złotych. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany i teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.

W minionym tygodniu policjanci z wydziału kryminalnego zlokalizowali na terenie gminy Ustroń miejsce, w którym założona została plantacja konopi indyjskich. Podczas realizacji kryminalni odkryli i zabezpieczyli ponad 200 krzaków konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz 10 gramów gotowego suszu marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków, to ponad 130 tysięcy złotych.

Nielegalna uprawa znajdowała się w pomieszczeniach piwnicznych domu na terenie gminy Ustroń. To tam zatrzymany mężczyzna, w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, które wynajmował, przy użyciu urządzeń sterujących ogrzewaniem, oświetleniem, oraz wentylacją, kontrolował wszelkie parametry potrzebne do należytego wzrostu roślin. Jak się okazało, w tym celu kradł również prąd, który był potrzebny do obsługi całego sprzętu związanego z nielegalną działalnością. Policjanci zabezpieczyli oprzyrządowanie służące do produkcji narkotyku: specjalistyczne lampy, wentylatory i nawozy.

W wyniku podjętych działań kryminalni do sprawy zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zatrzymanemu zarzutów nielegalnej uprawy konopi indyjskich, posiadania środków odurzających oraz kradzieży energii elektrycznej. Sąd, na wniosek Prokuratury, aresztował 40-latka. Za takie przestępstwa ustawa przewiduje karę do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)