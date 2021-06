Nielegalne składowisko odpadów pod Janikowem

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją namierzyli miejsce, gdzie znajdowały się setki opon, podkładów kolejowych oraz innych odpadów. Wszystko to znajdowało się na nielegalnym składowisku pod Janikowem. Właściciel posesji usłyszał zarzuty karne i został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.