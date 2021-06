Strzał z wiatrówki spowodował utratę wzroku Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 22-letni zduńskowolanin. Mężczyzna strzelał z wiatrówki w kierunku pokrzywdzonego. Jedna z kul trafiła go w oko. Teraz grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 19 czerwca 2021 roku, po północy, w centrum Zduńskiej Woli. Dyżurny zduńskowolskiej jednostki Policji odebrał wezwanie dotyczące postrzelenia osoby wiatrówką. Natychmiast skierował na miejsce patrol interwencyjny. Mundurowi dotarli pod wskazany adres w momencie, gdy pokrzywdzonemu pomocy udzielało pogotowie. Okazało się, iż zduńskowolanin w trakcie szarpaniny został postrzelony w twarz z broni zasilanej CO2. Jeden z postrzałów okazał się tragiczny w skutkach i trafił pokrzywdzonego w oko pozbawiając go widzenia. W trakcie ucieczki ranny mężczyzna został jeszcze postrzelony kilkukrotnie przez napastnika. Agresor uciekł zanim stróże prawa dotarli na miejsce. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a sprawa trafiła na biurko zduńskowolskich „kryminalnych”. Przeglądali nagrania z kamer monitoringu miejskiego, docierali do kolejnych świadków całego zajścia. Wykonana przez nich praca przyniosła wymierne efekty. Stróże prawa ustalili sprawcę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który chciał uniknąć odpowiedzialności ukrywając się na terenie Gminy Zapolice. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Odpowie teraz za zbrodnię, za którą grożą co najmniej 3 lata pozbawienia wolności. Prokurator oddał sprawcę pod dozór policji.

Policja przypomina, że wiatrówki używane w niewłaściwy sposób mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Pod żadnym pozorem nie można oddawać z nich strzałów w kierunku osób i zwierząt.

(KWP w Łodzi / mw)