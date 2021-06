STOP drogowemu piractwu! Policjanci prowadzą kaskadowe pomiary prędkości Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje za pasem! Wielu Lubuszan już wyjechało albo szykuje do wyjazdu w różnie miejsca letniego wypoczynku. O bezpieczeństwo podróżujących dbają policjanci lubuskiej drogówki, którzy prowadzą działania „Kaskada”. Na krótkich odcinkach dróg liczne patrole sprawdzają prędkość kierowców i wyciągają konsekwencje wobec tych, którzy nie stosują się do przepisów i ograniczeń.

Za kilka dni rozpoczną się wakacje. Wielu Lubuszan przygotowuje się do wyjazdu na morze, w góry, czy inne turystyczne miejsca, gdzie będą odpoczywać od codziennych obowiązków. Na drogach panuje wzmożony ruch pojazdów, co może świadczyć, że część osób już teraz jest w podróży do tych miejsc. Kierowcy, którzy w wielu przypadkach podróżują ze swoimi rodzinami muszą wykazać się szczególną ostrożnością, zwracać uwagę na obowiązujące przepisy, a przede wszystkim stosować się do nich. Szczególnie ważne są te dotyczące ograniczeń prędkości. To bowiem niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków i tragedii. Wyższa prędkość znacznie wydłuża drogę hamowania, która w sytuacji pojawienia się na jezdni przeszkody może nie być wystarczająca aby jej uniknąć. Dlatego tak istotne dla bezpieczeństwa są działania lubuskiej drogówki pod nazwą „Kaskada”. Polegają one na umiejscowieniu kilku policyjnych patroli na wybranym odcinku drogi, aby kierowcy, którzy znów przekraczają dozwoloną prędkość po minięciu radiowozu ponieśli tego konsekwencje. Policyjne patrole są tak rozlokowane, że po przejechaniu kilku kilometrów podróżujący natrafiają na kolejny. Poza statycznymi kontrolami, na lubuskich trasach służbę pełnią także policjanci w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Dzięki nim szansa na wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań na drodze większa. Funkcjonariusze w służbie wykorzystują także motocykle, które są bardzo pomocne w ściganiu piratów drogowych poruszających się jednośladami.

W środę (23 czerwca), od samego rana policjanci ruchu drogowego przeprowadzają działania „Kaskada” na drogach całego województwa. Mundurowi poza sprawdzaniem prędkości z jaką poruszają się zmotoryzowani, kontrolują także trzeźwość, dokumenty i uprawnienia do kierowania. Funkcjonariusze wyciągają poważne konsekwencje wobec kierowców, którzy dopuszczają się niebezpiecznych zachowań na drodze i lekceważą przepisy prawa. Szczególną uwagę skupiają także na stanie technicznym kontrolowanych pojazdów, aby te które zagrażają bezpieczeństwu zostały wyeliminowane z ruchu. Kierowcy w takich wypadkach muszą liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i koniecznością naprawy usterki.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim